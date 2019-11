Pensionato di Fossano scompare a Roma, l'appello dei figli: "Aiutateci a trovarlo"

Era in vacanza con la famiglia a Roma, quando si è allontanato in zona Fori Imperiali. Luciano Rocca, pensionato di Fossano, risulta scomparso da ieri, venerdì 15 novembre.

Sui social corre l'appello dei figli Andrea e Manuel: "Se vedete quest'uomo chiamate subito il numero 347 4565607 oppure 347 9602066.

Si chiama ROCCA LUCIANO si è perso, è malato di Alzheimer e non e in grado di chiedere aiuto. Sopra al giaccone ha un keeway blu.

È scomparso ieri mattina nella zona Fori Imperiali. Vicino c'è anche la stazione dei treni.

Dateci una mano a far girare questo avviso. Il più possibile!"