Benefici per la salute per chi vive in una relazione felice e cosa fare se non ne avete una

Secondo diversi studi di settore, vivere in una relazione che sia solidale e impostata in modo paritario, non può che rendere tutti più felici. Una relazione sana infatti, è la ricetta per la felicità. Questo perché, l'amore comporta anche dei benefici da un punto di vista fisico, perché il livello di ossitocina, che è in grado di garantire comfort e benessere, sale. Questa sensazione positiva ha degli effetti benefici sul corpo che addirittura, possono aiutare a vivere più a lungo. Oggi giorno però, trovare il partner giusto con cui stabilire una relazione amorosa è tutt'altro che facile.

Ci sono studi contrastanti su quella che è la vita delle persone in coppia o quelle single. Quelli più recenti dimostrano che coloro che sono felicemente sposati, vivono più a lungo di coloro che sono single. Anche se questo dato è stato messo in discussione più volte, c'è da dire che coloro che vivono felicemente in una relazione, anche se magari non vi vivono di più, di certo sono più felici.

Quanti sono i single nel mondo?

Secondo i dati dell'Eurostat, le persone che non hanno trovato l'anima gemella nel mondo sono davvero tante come riportato dall’ANSA . Nello studio condotto relativo al 2018, emerge che in Italia il 32,3% delle persone sono single. Questo dato va confrontato anche con altri paesi europei, come la Norvegia in cui la percentuale sale al 45,7%. Anche la Germania, la Finlandia, la Svezia e la Danimarca superano il 40% le famiglie formate da un solo single. Invece, la percentuale è notevolmente più bassa in Paesi come Grecia, Spagna e Portogallo. Parliamo di un dato che supera di poco il 20%. Stesso discorso per la Repubblica Ceca, la Slovacchia e la Romania.

È interessante capire qual è l'influenza sui consumi, ma soprattutto, sulla qualità della vita delle persone.

Come trovare l'anima gemella nell'era globale

Nel mondo dei social network e dei rapporti digitali, trovare l'anima gemella è sempre più difficile. Cercare un appuntamento in rete è diventato uno dei modi più facili con cui stabilire una relazione con un partner ed è per questo che molti si stanno concentrando sui principali siti di incontri per trovare l'anima gemella. Del resto, trovare un partner online oggi, sembra il modo più semplice per conoscere nuova gente. Iniziare questa una nuova relazione renderà più felici e farà stare meglio.

Anche uno studio fatto sulle famiglie dall'Università del Missouri ha dimostrato che le persone che si trovavano in matrimoni felici hanno valutato positivamente in maniera migliore la loro salute, rispetto a coloro che erano rimasti single o avevano relazioni infelici.

Questo perché avere un partner che vi rende felici, può aiutare a ridurre lo stress.

Stando agli studi effettuati dall'Università di Chicago, emerge che le persone sposate o in una relazione di coppia hanno effettivamente livelli più bassi di cortisolo, ovvero l'ormone dello stress.

Essere innamorati può giovare alla tua salute mentale?

Quando si trova un partner che riesce a rendervi felici, secondo uno studio basato sul California Health Interview Survey del 2009, le coppie, in particolare dello stesso sesso, avevano meno rischi di malattie mentali rispetto alle persone LGBT che erano single.

I ricercatori hanno anche affermato che lo stesso vale per le coppie eterosessuali.

Avere accanto una persona che vi sostiene ovviamente, vi fa bene anche da un punto di vista psicologico.

Il miglioramento della salute si vede anche per quanto riguarda la percezione del dolore. Esperti infatti, hanno scoperto che il sistema dopaminico che viene utilizzato quando sei innamorato può creare degli antidolorifici naturali, riducendo la percezione del dolore.

Insomma, è il momento di trovare la persona giusta per vivere meglio e più a lungo!