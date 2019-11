Con 70 centimetri di neve in quota e 50 centimetri a valle, sta per iniziare la stagione invernale alla Riserva Bianca di Limone Piemonte.

I gatti delle nevi sono all'opera per preparare le piste.

L'apertura per ora rimane programmata per il 30 novembre, ma come ci ha confermato il sindaco di Limone Massimo Riberi: “Entro lunedì la Lift deciderà se anticipare l'apertura di stagione”.