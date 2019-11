A Ceva la Banda Adriano-Bersone-Masenti festeggia Santa Cecilia

Come da tradizione novembre è il mese in cui tutti i gruppi musicali ricordano la loro Santa Patrona.

La Banda Adriano - Bersone - Masenti di Ceva festeggerà Santa Cecilia nella giornata di domenica 17 novembre con il seguente programma: alle ore 6 tradizionale sveglia della città, cui seguirà la sfilata alle ore 10 per le vie del centro; alle 11 Santa Messa in Duomo in memoria degli amici musici defunti ed un breve concerto sul sagrato della chiesa diretto dal Maestro Lione Michelgiorgio.

La giornata proseguirà con il pranzo sociale presso il Ristorante Masentine di Lesegno, durante il quale il Presidente Giancarlo Bonardo sintetizzerà la stagione musicale appena trascorsa. Nell'occasione verranno consegnati i riconoscimenti ad alcuni musici.