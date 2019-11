Inaugurata con successo a Busca la mostra fotografica 'Ambra'

Gremita come nelle occasioni più importanti e con molti convenuti da fuori città, ieri sera la sala convegni della galleria Casa Francotto, ha ospitato l’inaugurazione della mostra di due giovani e bravi artisti fotografi. “Ambra”, questo il titolo dell’esposizione, resterà aperta nelle domeniche 17 e 28 novembre e 1 e 8 dicembre dalle ore 15 alle ore 20, con ingresso libero e possibilità di visite guidate con gli autori.



Si tratta di una collezione ambiziosa, realizzata da artisti under 30, che celebra l’outdoor attraverso la collaborazione fra i due professionisti. L’intenzione è, partendo dalla mostra di Busca, ottenere una selezione sempre più ampia di viaggio e ritratto ambientato da esporre via via in altre gallerie e musei.



“Siamo felici - hanno detto l’assessore Diego Bressi e il consigliere comunale Jacopo Giamello che hanno organizzato l’iniziativa - di dare spazio in Casa Francotto a due giovani artisti che hanno alle spalle una già notevole esperienza professionale avendo riscosso importanti riconoscimenti”.



La mostra è realizzata in collaborazione con Busca Fotoclick, il progetto, coordinato da Cristina Giaccardo, che vuole riunire appassionati di fotografia per promuovere questa forma d’arte in tutte le sue espressioni.



La selezione delle fotografie mantiene un forte legame con il territorio, pur essendo articolata in diversi Paesi, perché il filo conduttore che unisce il progetto è la diversità.



Le opere sono stampate su carta Baryta e incorniciate senza l'utilizzo di vetro per ottenere la migliore qualità in termini di nitidezza ed enfatizzare al massimo la cromaticità sulla quale si basano gli allestimenti.



Daniele Boffelli, 27 anni di Bergamo, nel 2015 ha avuto una sua foto selezionata come "fotografia astronomica del giorno" della Nasa e una tra le migliori fotografie di viaggio del 2015 secondo National Geographic. Nel 2016 è stato vincitore overall del concorso Nikon Talents, organizzato da Nikon Italia e riservato a tutti i fotografi italiani under 30.



Andrea Migliore, 26 anni cuneese, riporta nel suo curriculum una già notevole serie di mostre: “Time” (esposta all’interno della kermesse letteraria “Scrittori in Città” a Palazzo Samone nel 2017), “Artica” (un progetto del 2018 interamente dedicato al Nord) e “ARIA” (esposta negli scorsi mesi nella Torre Civica di Cuneo).