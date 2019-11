Felici e veloci |

Felici e Veloci, le nuove (video)ricette di Fata Zucchina: oggi Pera Rolls

Se il buongiorno si vede dalla colazione, i #PeraRolls sono la risposta di stagione! Il take-away a base di pera Abate ghiotto, veloce da preparare e da mangiare!

INGREDIENTI Tempo di preparazione: 10 minuti Ingredienti per 4 persone 200 g di Pera Abate

160 g di biscotti secchi integrali 200 g di ricotta vaccina 50 ml di latte fresco intero 1 cucchiaio di cacao amaro in polvere 2 cucchiai di miele d'acacia 40 g di burro PREPARAZIONE

Tritate i biscotti Unitevi il cacao in polvere, il burro e il latte mescolando fino ad ottenere un composto omogeneo Formate un panetto che lascerete riposare in frigo per 10 minuti Lavate bene le pere e tagliatele a piccoli pezzetti mantenendo la buccia Mescolate i cubetti di pera con la ricotta e il miele fino ad ottenere una consistenza cremosa

Prendete il panetto dal frigo e stendetelo con un mattarello

Stendete la crema di pere sul panetto assottigliato e arrotolato delicatamente, aiutandovi con della pellicola trasparente

Lasciate riposare il rotolo in frigo per 15 minuti, poi tagliatelo a rondelle (rolls) IL BUGIARDINO DI FATA ZUCCHINA Una SUPERCOLAZIONE davvero completa: carboidrati a lento assorbimento (biscotti), proteine (ricotta, che ci da anche tanto calcio), grassi (burro), zuccheri (miele), fibre, vitamine e sali minerali (tutti nella pera!). Grazie al comodo formato può essere consumata anche fuori casa, assicurandoci un pieno di energia e concentrazione per tutta la mattina. La pera ha sole 35Kcal/100 g ed è facilmente digeribile: dunque, è perfetta per una colazione sana e digeribile.

