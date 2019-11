facciolamiaparte: Monticello d'Alba punta a ridurre l'utilizzo di plastica con 150 borracce in alluminio

Nell'ambito della riduzione dei rifiuti e dell'utilizzo consapevole di acqua e plastica monouso, in collaborazione con il consorzio Coabster, l'amministrazione comunale di Monticello d'Alba lancia l'hashtag #facciolamiaparte sul retro di 150 borracce in alluminio con l'obiettivo di ridurre in modo significativo l'utilizzo della plastica ed utilizzare l'acqua controllata e potabile del rubinetto di casa.

Il messaggio vuole dare valore alle scelte quotidiane di ogni singolo individuo, facendole diventare uno stile di comportamento.

In occasione della settimana Europea per la riduzione dei rifiuti dal 16 al 24 novembre, il progetto prevede (nella giornata di venerdì 22 novembre a Monticello) la consegna di un centinaio di borracce in alluminio ai ragazzi delle scuole elementari, ed altre 50 borracce agli studenti delle medie.

Inoltre nel mese di giugno 2020 verranno consegnate altre borracce ai bambini della scuola materna.