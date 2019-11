Nuovo allestimento per il Tesoro della Cattedrale di Alba

Il Museo diocesano di Alba organizza domenica 24 novembre, in occasione dell’inaugurazione del nuovo allestimento nella Sala del Tesoro, due speciali visite guidate alle ore 15 e alle ore 16 negli storici locali che raccolgono numerosi argenti e paramenti sacri che rappresentano un importante patrimonio della nostra Diocesi.

La sala del Tesoro, che verrà aperta solo in occasione di eventi o visite guidate, conserva reliquiari, suppellettili e vesti sacre realizzati in gran parte tra XVII e XX secolo da mastri orafi per lo più torinesi e manifatture locali e d’Oltralpe.

Il riallestimento che verrà presentato domenica 24 novembre in occasione di due speciali visite guidate è stato possibile grazie al contributo della Regione Piemonte. Le visite guidate comprendono inoltre il percorso archeologico conservato nei sotterranei della Cattedrale di San Lorenzo che vi permetterà di scoprire importanti testimonianze di epoca romana, medievale, il fonte battesimale del VI secolo e il selciato del decumano di Alba Pompeia.

La visita guidata è gratuita, è richiesto un contributo d’ingresso al museo:

3,00 euro per gli adulti

2,00 euro Abbonamento Musei Piemonte

1,50 euro dai 6 ai 18 anni

under 6 anni gratuito

DOVE: presso la biglietteria del MUDI, Museo Diocesano di Alba, in Piazza Rossetti dal campanile della Cattedrale di S. Lorenzo.

Prenotazione al numero tel. 345.7642123

Info: mudialba14@gmail.com