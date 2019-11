Giovanni Ferrero cede "lo scettro" di più ricco d'Italia a Leonardo Del Vecchio

Se l'ultimo aggiornamento dello scorso agosto lo vedeva ancora saldamente in testa alla classifica dei "paperoni d'Italia", nel giro di qualche mese le cose sono drasticamente (si fa per dire) cambiate.

Stiamo parlando di Giovanni Ferrero che secondo i dati dell'ultima classifica in tempo reale di Forbes dovrebbe cedere a Leonardo Del Vecchio il titolo di "uomo più ricco d'Italia"; il patrimonio dell'industriale langarolo, infatti, si attesta su 21,9 miliardi di euro, mentre quello del primo azionista di EssilorLuxottica sui 24,2 miliardi di euro.

Anche a livello nazionale - come riportato da IlSole24Ore - Ferrero si ritrova a retrocedere in classifica, arrivando fino alla 46^ posizione. Poco male, ovviamente: il nostro conterraneo si trova sempre in "top50".