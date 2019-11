"Il sistema sangue, produzione plasma e plasmaderivati in Italia": convegno ad Alba patrocinato da Avis e Admo

"Il sistema sangue, produzione plasma e plasmaderivati in Italia: stato dell’arte e strategie di sostenibilità". E' il titolo del convegno che si terrà giovedì 21 novembre dalle 15,30 alle 18,30 ad Alba, nella sala convegni di Banca d’Alba in via Cavour.



Responsabile scientifico dell’evento, patrocinato da Avis e Admo, è la dottoressa Melania Marmifero.



In Italia il Sistema Trasfusionale è pubblico e fa parte del Sistema Sanitario Nazionale. La legge 21 ottobre 2005, n. 219 ha ridisegnato il sistema nazionale per lo svolgimento delle attività trasfusionali e l’Italia si è dotata di strumenti organizzativi che hanno rafforzato l’impegno diretto a conseguire l’autosufficienza nazionale di emocomponenti e farmaci emoderivati in armonia con i principi fondanti del S.S.N., ovvero: efficacia, efficienza, equità ed omogeneità di cura, appropriatezza. Il modello italiano, una organizzazione in rete in cui il Ministero indica i principi e gli obiettivi fondamentali che le Regioni sono chiamate a perseguire nel rispetto delle autonomie, prevede il coinvolgimento del Servizio Sanitario e delle Associazioni di Volontariato ed è considerato a livello internazionale uno dei migliori possibili.

L’evento è rivolto a tutti coloro che sono coinvolti nelle attività di Medicina trasfusionale, dalla raccolta alla gestione clinica degli emocomponenti e farmaci emoderivati, affinché si provveda ad un utilizzo ottimale e sostenibile del sangue, ovvero sicuro e clinicamente efficace.