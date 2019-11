Neve a Cervasca: l'amministrazione ringrazia tutti per il lavoro svolto

In seguito all’abbondante nevicata di giovedì notte, la situazione in alcune strade del comune di Cervasca risultavano critiche.

Le condizioni in cui si presentavano venerdì mattina le strade comunali di via Aranzone, via delle Sorgenti e via Prato Gaudino rappresentavano un oggettivo disagio per pedoni e automobilisti.

In cinque ore i volontari, gli operai, e la ditta incaricata insieme all'Ufficio tecnico comunale hanno provveduto a sgomberare le strade e a ripristinare la viabilità.

Il sindaco e l'amministrazione comunale ringraziano per il lavoro svolto tutte le persone che si sono adoperate per il ripristino della viabilità.