Presentato il progetto "Siblings" a Mondovì: l'esperienza dei bambini con fratelli disabili

Il giorno 11 novembre nel corso dell’Interclub organizzato dal Rotary Club Mondovì, in collaborazione con il Rotary Club Cuneo 1925 e il Rotary Club Alpi del Mare, è stato presentato il progetto “SIBLINGS” con la partecipazione di Mario Figoni, Presidente Associazione Fiori sulla Luna e Presidente CSV “Società Solidale” di Cuneo, Eleonora Briatore, Direttore Neuropsichiatria Infantile ASO S.Croce Carle di Cuneo, Virna Pellotieri, Psicologa ASO S.Croce Carle di Cuneo e 4 Siblings ora maggiorenni.

Chi sono i Siblings? Con questo termine (dall’inglese: fratello o sorella) si intende definire i fratelli o le sorelle sani dei bambini disabili.

Il dr Mario Figoni ha introdotto la serata, spiegando cosa significa fare volontariato e come è nata l’Associazione Fiori sulla Luna; ha proseguito illustrando le tappe del progetto, iniziato nel 2010, dedicato ai Siblings in Provincia di Cuneo, grazie all’interazione tra Enti pubblici e privati.

La drssa Virna Pellotieri ha spiegato perché occuparsi dei Siblings, visto che sono sani e, come si dice, “normodotati”.

Diversamente dai genitori che entrano in contatto con la disabilità in età adulta, i Siblings crescono e si costruiscono come persone, affrontando continuamente la disabilità dei fratelli e/o delle sorelle.

Il progetto si pone nell’ottica della prevenzione ad ha come obiettivi fondamentali: dare voce ai Siblings, perché possano mettere in luce e condividere le loro difficoltà e far emergere così le capacità di ognuno, utili per fronteggiare la condizione di disabilità dei fratelli e far capire alle famiglie la necessità di riflettere sui bisogni specifici di questi figli.

La parte più importante ed emozionante della serata è stata proprio quella della “voce” dei 4 Siblings che hanno raccontato le loro esperienze, molto diverse tra loro in base alla disabilità dei fratelli, ma con un filo conduttore comune.

Con grande sincerità hanno descritto i disagi della condizione di Siblings: sentimenti di isolamento e di trascuratezza, senso di diversità nei confronti dei coetanei, imbarazzo nelle relazioni esterne alla famiglia, difficoltà nella relazione con il fratello disabile ed eccessiva responsabilizzazione.

Grazie alla partecipazione agli incontri previsti dal progetto, hanno potuto vivere un’esperienza che, attraverso il gioco, ha stimolato la condivisione e la riflessione di gruppo e ha permesso loro di parlare delle difficoltà e dei loro vissuti, rassicurati dallo scoprire di avere molti punti in comune con gli altri.

Hanno raccontato come, grazie alla partecipazione, siano emersi anche aspetti positivi della condizione di Siblings, quali maggiore capacità di comprensione verso gli altri, aumentata disponibilità all’aiuto, affidabilità e senso di responsabilità, maggiore capacità di riflessione personale.

Per la realizzazione della nuova fase del progetto è prevista la costituzione di gruppi con 8-10 partecipanti ciascuno (ragazzini tra gli 8 e i 13 anni), con incontri a frequenza mensile svolti nell’arco di sei mesi.

I gruppi vengono condotti da facilitatori, che hanno precedentemente ricevuto una formazione specifica.

I facilitatori sono varie figure professionali e volontari dell’Associazione Fiori sulla Luna.

Il “sogno nel cassetto” di tutti è quello di poter offrire a sempre più Famiglie l’opportunità del Progetto Siblings sia in termini di gruppi sia in termini di persone che possano mettersi a disposizione dell’attività stessa.

Per cercare di contribuire a questo sogno e sostenere economicamente l’iniziativa i Rotary Club del Gruppo Monviso hanno chiesto una sovvenzione distrettuale ed hanno invitato i soci a partecipare prima alla formazione e poi ai gruppi di incontri con i Siblings. Nel corso della serata un buon gruppo di rotariani ha immediatamente aderito all’iniziativa.