Enogastronomia in Langa Roero e Valli Cuneesi, Fiera Napoleonica a Narzole, Scrittorincittà a Cuneo: quanti eventi oggi in Granda

Enogastronomia, fiere e sagre

Ad Alba, prosegue fino al 24 novembre, l’89° Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, manifestazione che caratterizza l'autunno della città con un fitto programma di appuntamenti e approfondimenti dedicati agli enoturisti più esigenti e che offre ai visitatori la possibilità di conoscere da vicino, annusare, toccare, assaggiare gli elementi della cultura materiale del Piemonte. Anche questa domenica appuntamento con i mercati dedicati alle eccellenze agroalimentari e le produzioni artigianali del territorio, approfittando anche delle numerose iniziative culturali.

Oggi, domenica 17 novembre, prosegue il Campagna Amica Day, l’atteso appuntamento Coldiretti che vestirà di giallo il cuore di Alba, piazza Risorgimento, con coinvolgenti iniziative per tutta la famiglia.

Protagonisti della manifestazione saranno i produttori agricoli e le loro eccellenze agroalimentari in vendita sotto i gazebo gialli allestiti in piazza Risorgimento. Per tutta la giornata il grande mercato Campagna Amica stupirà con una vastissima selezione di prodotti, da quelli tipici locali a quelli più peculiari, come la cosmesi a base di frutta, le bacche di goji essiccate, i formaggi invecchiati in foglie e bacche, il sidro di pera.

Spazio anche per i più piccoli con le fattorie didattiche Coldiretti.

Info e programma completo: www.facebook.com/tartufobiancoalba e www.fieradeltartufo.org





Prosegue oggi a Narzole la 209a Fiera Napoleonica dei Porri, dei Puciu e della Cugnà con un programma rinnovato rispetto alle edizioni precedenti. La tradizionale Fiera di oggi sarà animata da: balli occitani, Sbandieratori di Alba, Mostra di pittura e ceramica di Ada Perona, esposizione di Auto d’Epoca, primo Mercatino dell’Artigianato e molto altro, insieme alle degustazioni di tipicità caratteristiche della Fiera, dalle caldarroste al caffè Napoleonico, ovvero il caffè nero al cioccolato.

Sarà presente il mercato per le vie del paese e non mancherà il Luna Park.

Alle 12.30 è in programma il pranzo a base di piatti tipici e tradizionali e alle 20.00 la Cena della Tradizione presso il Padiglione Fiera. Alle 21.30 Serata danzante con l’Orchestra Liscio “Luca Panama”. Info: www.narzole.net





Anche oggi, nell’Enoteca di Barbaresco prosegue “Piacere Barbaresco”, degustazione di vini di diversi produttori nei locali dell’Enoteca; verranno ospitati nei locali dell’Enoteca 4 diversi produttori che metteranno in degustazione e vendita fino a 3 Barbaresco differenti. Una degustazione più intima che si svolgerà all’interno di quella che è a tutti gli effetti la casa del Barbaresco e che offrirà agli eno appassionati l’occasione di legare ai profumi e ai sapori dei vini le parole di chi li ha prodotti. Dalle 11 alle 18, ultimo ingresso alle 17.30; non è necessaria la prenotazione. Info: www.enotecadelbarbaresco.com





Ad Albaretto Torre, oggi, domenica 17 novembre, torna la “Fera dij plandrun”. La manifestazione si aprirà alle 10, con le bancarelle dei prodotti della terra e dell’artigianato. Alle 10.30, nella confraternita dei Battuti, Vignaioli piemontesi, Comune e Pro loco proporranno il seminario “Il Dolcetto in alta Langa”. La fiera sarà allietata dalla musica del gruppo “Lou Tente” e nella via centrale del paese (ribattezzata Pala-merlus) si terrà il classico lancio del merluzzo. Alle 12.30, al circolo La torre, la Proloco servirà il pranzo a base di polenta, merluzzo, formaggio e dolce. Durante la giornata si potrà anche salire sulla torre, simbolo del paese.

Info: Pro Loco Albaretto della Torre





Oggi, domenica 17 novembre, la Proloco di Diano d’Alba proporrà la tradizionale Fera ’d Dian. Dalle 8 alle 18, nelle vie e nelle piazze del paese, si potranno ammirare piccoli e grandi animali in mostra, macchine agricole e auto d’epoca; ci sarà anche la possibilità di girare tra bancarelle di prodotti tipici, hobbistica e solidarietà. Apertura alle 10 con la banda musicale di Diano e dalle 11, per tutto il giorno, ci saranno giochi in piazza per adulti e bambini. Alle 12 il parroco impartirà la benedizione agli animali in piazza Lorenzo Destefanis e alle 12.30, nel salone polifunzionale, la Proloco servirà il pranzo a base di ceci e costine. Alle 15 spettacolo per i bimbi, laboratorio creativo e una merenda. Dalle 16.30 i volontari del gruppo comunale di Protezione civile distribuiranno polenta e salsiccia a tutti i presenti. La Fiera darà spazio anche alle mostre di fotografia e di pittura.

Info: www.facebook.com/proloco3984dianodalba





A Castino, questa domenica si terrà la terza edizione della festa dell’albero, dedicata ai bambini e alle famiglie. La giornata si aprirà, alle 10, con la celebrazione della Messa. Seguirà la collocazione degli alberi in piazza del mercato e la premiazione degli atleti castinesi in piazza della Tribola. Alle 13, saranno serviti ceci, panini, vino e caldarroste mentre alle 16 ci sarà la premiazione del concorso artistico e letterario “L’albero racconta”, rivolto alla scuola dell’infanzia e primaria. Per tutta la giornata ci saranno le avventure nel bosco con l’associazione astigiana Pachamama e la chiesa dei Battuti ospiterà la mostra dei lavori realizzati dai bambini.

In caso di maltempo la festa si terrà in locali coperti. Info: Pagina FB Proloco Castino.





A Priocca oggi, domenica 17 novembre, è in programma la Festa del ringraziamento. All’appuntamento, che anima le vie del paese, parteciperanno i trattori d’epoca. La loro sfilata partirà alle 10.30 e sarà seguita dalla Messa solenne con la cantoria di Santo Stefano. Alle 12 ci sarà la benedizione delle macchine agricole, la premiazione degli sportivi dell’anno, l’inaugurazione della panchina dell’amore e la premiazione dei coscritti della classe 1953. Seguirà il pranzo della comunità al ristorante Roma (prenotazioni telefonando al numero 0173-61.61.13).





A Clavesana prosegue “Caudamente Dolcetto”, un week end interamente dedicato alla bagna cauda organizzato dalla Cantina di Clavesana; gli amanti del tipico piatto autunnale piemontese a base di aglio, acciughe e olio sono invitati a raggiungere la piccola ex scuola elementare delle Surie, trasformata in un’area di ospitalità e in un vigneto sperimentale. Oggi l’appuntamento è a pranzo alle 12.30.

La bagna cauda verrà preparata nel modo tradizionale, ma ci sarà anche una proposta di menu alternativa per i bambini e per chi non mangia l’aglio. Ad accompagnare il rito, una selezione di vini della Cantina: su tutti il Dolcetto, ma anche Spumante, Chardonnay, Barbera e Nebbiolo.

Info per eventuali posti ancora liberi: www.facebook.com/produttorinLanga





A Cervere prosegue fino al 24 novembre la Fiera del Porro che quest’anno festeggia i quarant’anni con 12 giornate e serate di eventi enogastronomici scientifici e ricreativi, 11 appuntamenti su prenotazione ad attesa zero, animazioni per bambini, numerose altre occasioni a ingresso libero, serate danzanti con migliaia di visitatori attesi.

Come gli anni precedenti, gli eventi gastronomici sono già sold out ancora prima dell’inaugurazione, ma è possibile verificare se si sono liberati posti per eventuali disdette ai numeri 3343080090, 3391885313, 3899435326.

Oggi, dalle 9 alle 18, sono in programma visite alle Terre del Porro: navette con guida alla scoperta della valle del Porro Cervere e dei resti del monastero di San Teofredo. Dalle 15 alle 18 sono previste visite guidate gratuite alla chiesa parrocchiale Maria Vergine Assunta, alla confraternita Santa Croce ed alla cappella di San Sebastiano, a cura dell’associazione Volontari per l’arte sezione di Fossano. Orari: Mercato del Porro dalle 9 alle 18, serata gastronomica: 18-22.

Info: tel.+39 0172 471 000, www.comune.cervere.cn.it - www.porro-cervere.cn.it

www.amicidicervere.it





Da questa domenica fino al 24 novembre a Vezza d’Alba è in programma la XXXIX Fiera Regionale del Tartufo e dei Vini del Roero, manifestazione che rappresenta una grande occasione per promuovere il territorio Roero nei suoi aspetti paesaggistici, storici ed economici.

Durante i due weekend di Fiera, Vezza d’Alba offrirà ai visitatori decine di iniziative: dal Mercato del Tartufo Bianco a quello dei prodotti tipici; dalle degustazioni dei vini di Vezza e del Roero alle mostre artistiche; dalla ricerca simulata del tartufo nella Tartufaia Didattica di Vezza alla camminata gastronomica a cura della Pro Loco.

Oggi, alle 10.30, in piazza San Bernardo ci sarà la sfilata di sbandieratori e figuranti e l’apertura del mercato di prodotti tipici e artigianato. Alle 11, nella confraternita di San Bernardino, si terrà l’inaugurazione ufficiale con la consegna del tartufo del Roero dell’anno allo chef tristellato Enrico Crippa, il conferimento della cittadinanza onoraria a Giacomo Oddero e la consegna dei “tartufi speciali” al gran maestro dei Cavalieri del Roero Carlo Rista e alla memoria del commendator Roberto Ponzio. Alle 15 si svolgerà “Di tartufo… si scrive”, concorso letterario per le scuole del Roero con l’intervento di Paola Gula. Alle 16.30 è in programma il concerto della Filarmonica issigliese e durante la giornata saranno proposte degustazioni di vini, ci saranno le esibizioni dei falconieri e del gruppo Folklore del Roero (alle 13.45) e, già dalle 6 del mattino, saranno aperti gli stand gastronomici per la colazione del trifolao.

Info: https://vezzadalba.com/fiera-del-tartufo-2019





A Murello è tutto pronto per una nuova edizione della Fiera di Santa Caterina, in programma per oggi, domenica 17 novembre. La fiera ospiterà una mostra di bovini di razza piemontese e un’esposizione i trattori d'epoca. La giornata sarà arricchita dalla passeggiata dedicata alla scoperta del "Feudo di Bonavalle". Nei giorni della rassegna, alla Confraternita di San Giuseppe sarà inoltre allestita la mostra "Le Chiese Templari", a cura dell'Associazione Templari Cattolici d'Italia. Alle 12,30 sarà servito il tradizionale pranzo "Polenta e Salsiccia" offerto dalla Pro loco mentre bancarelle ed espositori animeranno le vie del centro insieme al trenino che per tutta la giornata rimarrà a disposizione dei visitatori.

Info: www.comune.murello.cn.it e www.facebook.com/ProLocoMurello





Questa domenica, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, nel Monastero cistercense femminile S. Antonio, in Frazione Monastero di Dronero, torna la manifestazione “Natale inChiostro”.

Oltre alla possibilità di ammirare l’antico chiostro in veste natalizia ci saranno bancarelle di hobbisti e creativi, la musica degli alunni dell’indirizzo musicale della Scuola Media di Dronero, panettone e vin brûlé. Questa manifestazione nasce con l’intento di far conoscere e di valorizzare il monastero di S. Antonio (fondato tra il 1135 – 1170 ha ospitato monache dell’ordine benedettino/cistercense fino al 1592) recentemente restaurato e visitabile grazie all’accompagnamento dei Volontari per l’Arte locali.

Nel giorno del mercatino le visite guidate si effettueranno dalle ore 9.00 alle ore 16.00. Ingresso libero. Dalle ore 18.00 apericena presso il nuovo "Ostello del Monastero".

Info: www.ostellodelmonastero.it/natale-inchiostro





Oggi, domenica 17 novembre, a Caraglio ci sarà “Aj a Caraj”, che giunge alla sua 17° edizione, manifestazione di chiusura degli eventi caragliesi, molto apprezzata dai buongustai e dai turisti che giungono da tutta Italia per accaparrarsi l’ultimo kg di Aglio di Caraglio, il prodotto d’eccellenza locale. Lungo l’asse di Via Roma saranno presenti oltre 80 espositori.

Dalle 9 alle 18 ci sarà la mostra mercato di prodotti locali ed artigianato in Piazza Don Ramazzina, dalle 14 alle 17 la gran castagnata della Proloco, dalle 14 alle 18 canti popolari e dalle 10 alle 18 Barbabriciu farà sculture di legno con la motosega in diretta.

Info: www.insiemepercaraglio.it e pagina FB di insieme per Caraglio.





Prosegue a Villanova Mondovì “Bee, formaggi di montagna”, manifestazione, che ha ottenuto il riconoscimento di fiera nazionale e che segna l'autunno monregalese; ricco il programma che prevede i laboratori del Gusto a cura di Slow Food, le cene a tema, le serate degustazioni, 7° edizione Mercato del Gusto accompagnato dalla 20° edizione della rassegna ovicaprina ed il mercato dei formaggi, che presenta oltre 30 produttori locali.

Oggi proseguiranno i tanti appuntamenti della manifestazione, la rassegna della pecora frabosana-roaschina e delle razze ovicaprine e in serata, alle 20, nella struttura coperta, ci sarà lo spettacolo Lilusione con i Tre Lilu e il Mago Alexander.

Eventi musicali e culturali, come la rassegna Librintavola e show cooking con grandi chef, richiameranno, come nelle scorse edizioni, numerosi visitatori italiani e francesi per i quali la fiera è un'occasione unica per degustare i rinomati prodotti della tradizione enogastronomica piemontese. Appuntamento dalle 8.00 alle 18.00. Info e programma: www.fierabee.it





Spettacoli, musica e cultura





A Cuneo, è iniziata e prosegue fino al 18 novembre, “Scrittorincittà”, manifestazione che quest’anno è dedicata al tema Voci, con incontri, spettacoli e laboratori che hanno la finalità di promuovere la lettura. La rassegna avrà luogo in vari luoghi della città e prevede un ricco programma adatto a tutte le età.

Oggi si inizierà alle 9 con incontri di autori vari tra cui Alessia Gazzola, Concita De Gregorio, Vito Mancuso, Mauro Corona, Philippe Daverio e tanti altri. Alcuni ingressi sono gratuiti, altri a pagamento. Info, programma completo e aggiornamenti su: www.scrittorincitta.it





Oggi, domenica 17 novembre, alle 18, a Cuneo presso l’Auditorium Varco (via Carlo Pascal 5C) avrà luogo l’innovativo spettacolo di musica a cappella Paper Flights.

Il tema “Voci” scelto per quest’anno non può che evocare, tra il resto, anche la produzione vocale che si esprime, in una delle sue forme più alte, con la musica a cappella, realizzata con sole voci e senza l’ausilio di strumenti musicali. Verrà presentato uno spettacolo liberamente ispirato alla storia de “Il Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupèry.

Info orari e modalità prevendita: www.scrittorincitta.it





Questa domenica, a Savigliano, per la rassegna “Concerti della domenica - Aperitivi in musica” organizzata dall’associazione Amici della musica, è in programma il concerto “Di danza in danza” del Armoniensemble piano trio”. Appuntamento a Palazzo Taffini, via S. Andrea alle 10.50.

Info: www.amici-musicasavigliano.org





Continua la rassegna “Classica”, i Concerti della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba; oggi, domenica 17 novembre, sono in programma Musiche di Chopin e Debussy suonate da Elisso Bolkvadze (pianoforte), pianista classica georgiana, bambina prodigio essendosi esibita già a 7 anni di età con l’Orchestra nazionale della Georgia. Ha poi studiato al Conservatorio di Stato di Tbilisi perfezionandosi successivamente a Mosca. Nel 2015 è stata proclamata Artista Unesco per la Pace. Appuntamento alle ore 11, nella centralissima Chiesa di San Giuseppe, in piazzetta San Giovanni Paolo II ad Alba. Info: www.albamusicfestival.com





Nella cornice del Castello della Manta, Bene del FAI - Fondo Ambiente Italiano a Manta, sulle colline del Cuneese, questa domenica, dalle ore 14 alle 18, torna l’appuntamento con Galuperie: gli appassionati di arte, musica e golosità avranno un’occasione straordinaria per scoprire le sale del maniero sulle note di antiche melodie e per farsi “prendere per la gola” con degustazioni di golose “dolcezze”.

Oltre a visitare le sale del castello, gli ospiti potranno gustare una merenda a base di dolci galuperie e immergersi nella storia ascoltando musiche antiche nella cinquecentesca Sala delle Grottesche.

Oggi sarà la volta di un quartetto di sax dell’Istituto Musicale di Ciriè (la professoressa Carla Ferrero con Maria Grazia Ferretti e due studenti), che proporrà balli e suite rinascimentali per dare risalto alla bellezza e alla duttilità del suono, senza rinunciare alle doti tecniche e virtuosistiche di questo strumento musicale aerofono. Prenotazione consigliata. Info: www.fondoambiente.it





A Vicoforte Mondovì proseguono le visite dell’edizione 2019 di “Magnificat”, l’emozionante esperienza che consente di conoscere il Santuario e la sua grandiosa cupola ellittica, la più grande al mondo.

Per la visita sono attivate due tipologie di percorso: il “Percorso di salita alla cupola” (riservato ai maggiori di 14 anni), di due ore circa, consente ai visitatori, muniti di elmetto e imbrago di sicurezza, di raggiungere la sommità dell’edificio e di godere di un affaccio mozzafiato dall’alto del cupolino a più di 50 metri di altezza. Il “Percorso breve”, di più agevole accesso e della durata di 45 minuti circa, offre l’opportunità di godere di un suggestivo affaccio sui 6.000 metri quadrati di affresco, attraverso i finestroni posti a 23 metri di altezza. Ogni gruppo in visita è accompagnato da una guida e, nel percorso che raggiunge il cupolino, anche da un responsabile della sicurezza.

Sarà possibile effettuare le visite il venerdì, il sabato e la domenica.

Info e prenotazioni: 331/8490075 e www.kalata.it