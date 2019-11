"Il sistema e la pianificazione di protezione civile in Piemonte": se ne discute domani sera a Ceva

Alle 20.30 di domani, lunedì 18 novembre, l'Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana Alta Valle Bormida organizza una tavola rotonda denominata "Il sistema e la pianificazione di protezione civile nella regione Piemonte".

L'appuntamento, che avrà luogo presso la sala conferenze dell'Unione dei Comuni, ubicata a Ceva, in via Case Rosse 1, è inserito fra le iniziative della Settimana Nazionale della protezione civile, per giunta in un periodo dell'anno affatto casuale per le vallate locali, che hanno recentemente ricordato i disastri causati dall'alluvione del 5 novembre 1994.

A introdurre la serata sarà Daniele Cora, ispettore regionale del corpo volontari AIB regionale, mentre gli interventi successivi saranno a cura del sindaco di Ceva e presidente dell'Unione Montana, Vincenzo Bezzone, del dirigente del settore protezione civile della Regione, Franco Degiglio, e del presidente del coordinamento regionale del volontariato di protezione civile del Piemonte, Roberto Bertone.

Seguirà dibattito.