Tanta partecipazione a Narzole per la 209^ Fiera Napoleonica

Il maltempo, prima la bufera di neve di giovedì notte poi la pioggia della domenica mattina che ha limitato l’arrivo di alcuni banchi per la fiera mercato, ha creato qualche difficoltà alla Fiera Napoleonica di Narzole ed invece si è rivelata la Fiera più partecipata e riuscita dalla rinascita della manifestazione tre anni fa.

È raggiante il Sindaco Federico Gregorio sentito al telefono pochi minuti fa per un breve resoconto: “Sono felicissimo, padiglione fiera pieno imballato già dall’ora di pranzo e gente per tutto il percorso. Ieri sera pienone per il fritto misto e tantissima partecipazione allo spettacolo. Da come era iniziata la giornata con pioggia fino alle 9 e la nevicata di giovedì, eravamo rassegnati al peggio ed invece è stato un miracolo. È stato ripagato il grande lavoro fatto dal Presidente Adriano della Proloco e tutti i volontari, che hanno gestito oltre l’ottanta per cento della Fiera anche dal punto di vista economico. Un grazie di cuore dunque a loro e ringrazio anche le associazioni che hanno collaborato, in particolare gli Alpini, la Filarmonica, Narzole20 e la Protezione Civile e tutte la rappresentanze della comunità. Appuntamento e tutti pronti per l’edizione 2020!”