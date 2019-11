Camera di Commercio, incerta e misteriosa la successione a Ferruccio Dardanello

Partita complessa per il rinnovo dei vertici della Camera di Commercio di Cuneo, in scadenza in settimana.

Dopo oltre un quarto di secolo, il monregalese Ferruccio Dardanello lascia il timone in un clima di incertezza che si protrae da settimane.

Rammentiamo che il Consiglio camerale, a seguito delle nuove normative, verrà ridotto di otto unità, passando da 33 a 25; così come ci sarà una contrazione della giunta, che vedrà ridotti i componenti da 10 a 7.

Mentre proseguono i calcoli per capire l’esattezza attribuzione che spetta a ciascuna categoria, vediamo chi sono coloro che fino ad oggi hanno fatto parte degli organi che presiedono l’ente di via Emanuele Filiberto.

L’elezione del Consiglio camerale era avvenuta cinque anni fa, il 21 novembre 2014

Gli allora 33 consiglieri rappresentavano le oltre 80.000 imprese della Granda e le libere professioni, indicati su segnalazione delle stesse associazioni di categoria o su designazione della Consulta provinciale dei liberi professionisti.

Cinque anni fa la rappresentanza era stata così ripartita: 5 consiglieri del comparto agricoltura, 5 del settore industria, 6 dell’artigianato, 5 del commercio, 2 del turismo e 4 dei servizi alle imprese.

Un rappresentante ciascuno era toccato alle organizzazioni sindacali, alle associazioni dei consumatori, ai trasporti e spedizioni, al credito e assicurazioni, alla cooperazione e ai liberi professionisti.

Ma vediamo nel dettaglio qual è la composizione del Consiglio uscente:

in rappresentanza del settore Agricoltura:

Antonio Gai, Marcello Gatto, Lauro Pelazza, Delia Revelli, Silvia Viazzi (designati dalla Federazione provinciale Coldiretti Cuneo),

in rappresentanza del settore Industria:

Domenico Annibale, Pier Maria Cesare Brunetti, Gabriella Emanuele, Amilcare Merlo, Egle Sebaste.

(designati da Confindustria Cuneo);

in rappresentanza del settore Artigianato:

Stefania Bongiovanni, Andrea Lamberti, Mirella Marenco, Domenico Massimino, Bruno Tardivo.

(designati da Confartigianato provincia di Cuneo);

Patrizia Dalmasso (designata dall’apparentamento tra Cna Cuneo e Confapi Cuneo)

in rappresentanza del settore Commercio:

Luciana Bonetto, Luca Chiapella, Ferruccio Dardanello, Aurelia Della Torre, Giancarlo Drocco.

(designati da Confcommercio provincia di Cuneo);

in rappresentanza del settore Trasporti e Spedizioni:

Valter Lannutti

(designato dall’apparentamento tra Confartigianato provincia di Cuneo, Confcommercio provincia di Cuneo, Astra Cuneo e Confindustria Cuneo);

in rappresentanza del settore Turismo:

Agostino Gribaudo, Pierino Sassone

(designati da Confcommercio provincia di Cuneo);

in rappresentanza del settore Credito e Assicurazioni:

Sergio Marro

(designato dall’apparentamento tra Abi e Ania)

in rappresentanza del settore della Società in forma cooperativa:

Domenico Paschetta

(designato dall’apparentamento tra Confcooperative provincia di Cuneo e Lega Cooperative comitato regionale del Piemonte);





in rappresentanza del settore Servizi alle imprese:

Enrica Bianchi, Pierpaolo Carini, Valentina Dogliani, Mauro Gola

(designati dall'apparentamento tra Confindustria Cuneo e Confcommercio provincia di Cuneo);





in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali:

Matteo Carena

(designato da Cisl Cuneo);

in rappresentanza delle Associazioni dei Consumatori:

Aldo Martina

(designato dall’apparentamento tra Movimento Consumatori Cuneo, Federconsumatori Piemonte, Comitato Difesa Consumatori provincia di Cuneo e Adiconsum Cuneo)





in rappresentanza dei Liberi professionisti:

Giandomenico Genta

(designato dalla Consulta provinciale dei liberi professionisti costituita presso la Camera di Commercio di Cuneo).





La giunta camerale eletta nel 2014, nel 2016, ha registrato un paio di subentri e al momento risulta costituita, oltre a Ferruccio Dardanello, da Domenico Annibale, Patrizia Dalmasso, Antonio Gai, Marcello Gatto, Mauro Gola, Domenico Massimino, Domenico Paschetta, Pierino Sassone, Bruno Tardivo e Sergio Vacchetti.

Vicepresidente vicario uscente è Marcello Gatto (Coldiretti), vicepresidenti Domenico Massimino (Artigiani) e Amilcare Merlo (Industriali).





Voci ricorrenti dicono che la nuova presidenza potrebbe, questa volta, essere appannaggio degli industriali, ma il fatto che fino ad oggi non siano state avviate trattative tra le categorie fa dire che la questione è ancora in alto mare.

Si prospetta dunque quanto mai incerta e misteriosa la successione a Ferruccio Dardanello.

In pole resta il presidente di Confindustria Cuneo, Mauro Gola, mentre risulta che Silvia Merlo, indicata in un primo tempo, abbia fatto un passo indietro.

Il clima di incertezza fa dire, salvo improvvise (ma improbabili) folgorazioni, che il rinnovo slitterà al nuovo anno.