Alba: salone dell’orientamento “Alba Orienta”

Sabato 30 novembre si terrà il salone dell’orientamento “Alba Orienta”, nel palazzo Mostre e Congressi “G. Morra”, in piazza Medford ad Alba, dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle 14 alle 18.

Il salone, rivolto ai ragazzi in uscita dalle scuole secondarie di primo grado, è giunto all’ottava edizione.Inizierà alle ore 8:45 con l’accoglienza degli alunni ed il saluto delle autorità e proseguirà con le presentazioni, nella sala congressi, di tutte le scuole albesi.

Durante la giornata saranno aperti e visitabili gli stand informativi di tutte le scuole superiori.“Alba Orienta” ospiterà le presentazioni del Liceo Classico G. Govone e del Liceo Artistico P. Gallizio (ore 9.00), dell’Istituto Tecnico L. Einaudi (ore 9.30), dell’Istituto Professionale Cillario Ferrero (ore 10.00), dell’Apro Formazione (ore 10.30), del Liceo Scienze Umane, Linguistico e Musicale L. Da Vinci (ore 11.00), dell’Istituto Tecnico Enologico Umberto I sede di Alba e dell’Istituto Professionale Agrario sede di Grinzane Cavour (11.30) e del Liceo Scientifico L. Cocito (ore 12,00).

Durante il pomeriggio, dedicato in particolare agli studenti delle scuole del territorio, si ripeteranno le conferenze di presentazione di tutti gli istituti superiori svolti della mattinata. Ogni scuola organizzerà nelle proprie sedi, nei mesi di dicembre e gennaio, ulteriori e specifiche iniziative di orientamento (fa eccezione il Liceo Scientifico L. Cocito, la cui serata informativa si terrà il 22 novembre alle ore 19).

Le famiglie potranno partecipare a serate informative, open day, visite e attività nei laboratori scientifici e, in alcune scuole, ci sarà la possibilità di assistere alle lezioni durante la mattinata, concordando giorni e orari.

Emanuele Bolla, Vicesindaco e Assessore alle Politiche giovanili e alla Formazione e lavoro commenta: “L’Amministrazione comunale di Alba è molto attenta alle tematiche dell’orientamento e della formazione dei giovani e per questo ha voluto quest’anno avviare nuovi e specifici progetti all’interno delle nostre scuole.Allo stesso modo ha voluto fortemente riproporre il salone dell’orientamento che è diventato negli anni un appuntamento fondamentale per i ragazzi e le famiglie di Alba e del territorio.Vorrei ringraziare in particolare tutte le scuole superiori di Alba che anche quest’anno hanno aderito con entusiasmo e reso possibile questa iniziativa”.