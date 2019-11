Fossano: lo scatolificio Giacosa dona un defibrillatore ai vigili del fuoco volontari

Si è svolta nel pomeriggio di sabato 16 novembre la piccola cerimonia con la quale Ornella Giacosa titolare dello Scatolificio Giacosa di Salmour ha fatto dono al distaccamento volontario Fossanese di un defibrillatore - Rescue Sam - utile strumento che i vigili, in casi emergenziali, avranno sul proprio mezzo a disposizione della comunità.

Non è la prima volta che la ditta con origini fossanesi, legata al distaccamento ormai da tempo, dona attrezzature per migliorare il lavoro e la sicurezza delle persone che “aiutano il prossimo in prima persona”.

“Questo dono è un piccolo ringraziamento per il lavoro svolto nel 2018 nella serata del 16 maggio, quando http://www.targatocn.it/2018/05/17/leggi-notizia/argomenti/cronaca-1/articolo/salmour-vigili-del-fuocoin-azione-allo-scatoligicio-giacosa.htmlun rogo si era sviluppato all’interno della nostra azienda manifatturiera".

Dal distaccamento arriva un sentito ringraziamento allo Scatolificio Giacosa: "Con assoluta tempestività e professionalità i vigili hanno contenuto i danni prima che fossero catastrofici. Voglio smentire un detto che ormai si sente molte volte “dove non fa danni il fuoco li fanno i pompieri quando arrivano” – posso assicurare che non è stato il nostro caso!”

