A Magliano Alfieri la presentazione del libro "Stappato -Un astemio alla Corte di Re Carlo"

Un dietro le quinte della critica enologica che alterna autobiografia, aneddoti, disquisizioni tecniche e riflessioni sull'enogastronomia, nell'ultimo libro Tiziano Gaia "Stappato -Un astemio alla Corte di Re Carlo".

L'autore, nato a Torino ma originario di Castellinaldo, presenta il volume domenica 17 dicembre alle ore 17, presso il Salone polifunzionale in via IV Novembre in frazione Sant'Antonio di Magliano Alfieri.

Un viaggio nel mondo dei vini e dei vitigni, e di chi li degusta per professione, alternando autobiografia, colorite descrizioni di personaggi del mondo enologico, aneddoti curiosi e spiegazioni tecniche, riflessioni sulle recenti trasformazioni e spettacolarizzazioni dell’agroalimentare.

Accanto a una narrazione degli anni di apprendistato piuttosto coinvolgente, e ai ritratti delle figure più importanti di Slow Food e della produzione vinicola, una descrizione disincantata, ma abbastanza equilibrata, della critica enologica e dei suoi limiti, del boom di Slow Food e affini, della questione economica e dell’enorme giro d’affari.

A l termine dell'incontro è prevista una degustazione di vini locali con merenda sinoira.