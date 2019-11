Tricolore a tavola, Coldiretti Cuneo: trionfo di bontà a Km zero al Campagna Amica Day

Record storico per le esportazioni agroalimentari Made in Italy che, nei primi otto mesi del 2019, hanno raggiunto il valore di 28,6 miliardi di euro. È quanto emerge da un’analisi Coldiretti sulla base di dati Istat, diffusa in occasione della Settimana della cucina italiana nel mondo che si apre oggi.

Tuttavia, se è vero che non è mai stato consumato tanto cibo e vino italiano sulle tavole mondiali, è più viva che mai la minaccia alle eccellenze agroalimentari nazionali da parte della “agropirateria” internazionale che utilizza impropriamente parole, colori, località, immagini, denominazioni e ricette che richiamano l’Italia sulle etichette di alimenti che non hanno nulla a che fare con il nostro sistema produttivo.

“La mancanza di chiarezza sulle ricette Made in Italy offre terreno fertile alla proliferazione di prodotti alimentari taroccati all’estero dove le esportazioni di prodotti agroalimentari tricolori potrebbero triplicare se venisse uno stop alla contraffazione alimentare internazionale che è causa di danni economici, ma anche di immagine” dichiara il Delegato Confederale di Coldiretti Cuneo, Roberto Moncalvo.

Perciò è così importante una manifestazione come il Campagna Amica Day che, nella cornice della Fiera internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, contribuisce a diffondere tra visitatori da ogni parte del mondo il consumo consapevole di veri prodotti italiani, di origine controllata e garantita dal marchio Coldiretti Campagna Amica.

La minaccia del maltempo non ha scalfito il successo dell’edizione 2019 del Campagna Amica Day che, lo scorso weekend in piazza Duomo ad Alba, ha celebrato il Km zero, la genuinità e la passione di un mondo contadino attento alla qualità e all’ambiente.

Il grande mercato dei produttori Campagna Amica, gli agrichef degli agriturismi Campagna Amica e le fattorie didattiche del circuito Educazione alla Campagna Amica, hanno coinvolto e appassionato grandi e piccini intorno al tema del cibo sano, locale e stagionale, in una due giorni ricca di scoperte, racconti, divertimento e curiosità tra i gazebo gialli in piazza.

Il Campagna Amica Day – spiega Coldiretti Cuneo – ha offerto alle aziende agricole uno straordinario palcoscenico di incontro e dialogo diretto con 10.000 visitatori, che hanno potuto apprezzare da vicino la sapienza di chi coltiva la terra e produce eccellenze che rendono grande il Made in Italy.