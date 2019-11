A Busca grande lavoro dei volontari di Portezione civile per risolvere i disagi della nevicata

Escono ancora questa mattina per rimuovere i rami caduti nei viali e nei parchi nel centrocittà i volontari della Protezione Civile comunale che nella giornata di venerdì scorso, in conseguenza della prima nevicata della stagione, hanno lavorato dalle 4 di mattina a sera inoltrata per liberare le strade.

Gli interventi hanno riguardato tutte le strade collinari da via Morra San Giovanni (dove è caduto il grande pioppo nei pressi del Ponte Stretto), via Eremo, via Francotto, via San Martino, in via San Mauro e lungo il centrale corso Romita. A loro sono giunti i ringraziamenti del sindaco, Marco Gallo: ”Tutti i buschesi sono grati per il grande lavoro dei nostri volontari di Protezione Civile. Senza di loro sarebbe dura ridurre i disagi in casi come questi”.