Al Vallauri di Fossano nascono i talenti del futuro

Sarà una settimana intensa quella del Vallauri di Fossano. Ha preso infatti il via il percorso di collaborazione tra l’istituto fossanese e la SEI, School fo Entrepreneruship and Innovation di Torino che ha lo scopo di creare uno spazio di confronto tra studenti volto a scovare nuovi talenti e stimolare idee imprenditoriali.

Il nome di questo nuovo percorso, nato sotto la spinta della Fondazione Agnelli, è “Changer” e vede coinvolti circa 50 studenti equidistribuiti tra tutti i corsi coinvolti. Il nome è già un programma: changer, ovvero ciò che innesca un cambiamento. Lo scopo del percorso, infatti, è puntare su una nuova visione imprenditoriale che faccia suoi principi di tutela all’ambiente e di consumo responsabile. La scelta dei temi viene dagli obiettivi globali per lo sviluppo sostenibile che le nazioni dovrebbero raggiungere entro il 2030.

L’opportunità di aderire a “Changer” è stata sottoposta a tutti gli studenti del Vallauri che si sono candidati con entusiasmo: circa 120 studenti hanno presentato la loro richiesta per i 50 posti disponibili, che sono dunque stati distribuiti tra studenti dei diversi indirizzi: elettronica, meccanica, informatica, liceo delle scienze applicate e turistico. Da ieri, sabato 16 novembre, gli studenti hanno iniziato a lavorare in gruppi da 5 persone per studiare soluzioni a problemi reali e concreti legati a 5 temi dei “global goals”: sconfiggere la fame nel mondo, la buona salute, la qualità dell’istruzione, il consumo responsabile e la sostenibilità delle nostre città. L’obiettivo da raggiungere, a fine percorso, è lo sviluppo di prototipi digitali o meccatronici che possano rappresentare una soluzione. Un approccio al problem solving che gli studenti avranno dieci giorni per sviscerare.

L’approccio problem solving è ben noto agli studenti del Vallauri che spesso partecipano a contest basati sulla soluzione di problemi, ma le dimensioni e l’approccio imprenditoriale offerto dalla SEI è invece decisamente innovativo soprattutto perché, come spiega il dirigente del Vallauri Paolo Cortese: “È un’iniziativa che consente ai ragazzi di sviluppare il loro talento verso l’imprenditorialità e verso il mondo del lavoro. Innovazione e conoscenza sono i migliori strumenti per poter affrontare il futuro”.

Il prossimo weekend, poi, i progetti saranno presi in esami, valutati e, infine, premiati. Sabato, infatti, un membro per ciascuna squadra avrà il compito di illustrare la soluzione pensata e progettata davanti a una giuria, arricchendo così l’esperienza con competenze relazionali ed espositive, utili nel mondo del lavoro.