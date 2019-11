Bra, subito al lavoro la nuova Consulta per le pari opportunità

L’obiettivo è quello di puntare i riflettori sulla condizione femminile, promuovendo incontri e manifestazioni sul tema della realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna. La nuova Consulta per le pari opportunità è stata presentata ufficialmente giovedì 14 novembre a Bra nella sala nobile di Palazzo Mathis e potrà contare sull’impegno del direttivo composto da Agata Comandè, presidente; Mariella Bonardo, vicepresidente; Loredana Sardo, segretaria.

In questo organismo, che si muove per dare voce al mondo femminile in politica, fanno parte le seguenti liste: Partito Democratico; Bra bene comune; Bra città per vivere; Impegno per Bra; Lega; Insieme per Panero; Bra domani; Coraggio si cambia. Inoltre, sono presenti: Consulta del volontariato; Associazione Mai + sole; Associazione Zonta Alba Langhe e Roero; CISL; ASCOM; CGIL; Confartigianato; Unione industriale Cuneo; Lyons club Bra Host; Auser insieme Bra e Roero.

Ha preso parte all’appuntamento anche il primo cittadino di Bra, Gianni Fogliato e il consigliere Maria Milazzo, delegata dal sindaco a tenere i rapporti tra l‘Amministrazione comunale e la neoeletta Consulta, che si riunirà ogni qual volta ci sarà da valutare argomenti inerenti alla condizione femminile.

La Consulta per le pari opportunità è un organo permanente di consultazione dell’Amministrazione comunale in campo culturale, politico e sociale. La Consulta opera in attuazione dei principi di pari opportunità contenuti nella Costituzione italiana (art. 3 e 37) e sulla base delle indicazioni impartite con la disposizione n 635/84 del Consiglio della Comunità europea e della Legislazione Nazionale e Regionale in materia. La Consulta ha il compito di rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione di genere attraverso funzioni di sostegno, confronto, consultazione e progettazione per favorire la conoscenza della normativa e delle politiche. L’accesso delle donne nel mondo del lavoro, l’aumento delle opportunità di formazione ed il superamento dei comportamenti lesivi della dignità personale nella vita sociale.

“ La Consulta resterà in carica per cinque anni - spiega Agata Comandè -. Le sedute non prevedono gettoni e l’impegno sarà completamente gratuito. Tra le più importanti iniziative proposte in passato dalla Consulta ricordiamo il pieghevole informativo per le donne vittime di violenza in sette lingue e con i numeri utili a cui rivolgersi in caso di necessità; serate di riflessione e informazione sul tema della violenza di genere, sullo stalking e di analisi della condizione della donna nel mondo, con spettacoli teatrali e cinematografici; corso di formazione sulle dinamiche relazionali; la mostra “Voci del silenzio”; serate informative sui disturbi del comportamento alimentare, sulla prevenzione e cura delle malattie degenerative, sul tema delle pari dignità, del rapporto donna e management; la biennale della creatività al femminile – mostra nazionale; la manifestazione Marzo donna ed infine la camminata dell’amicizia”.

Buon cammino alla Consulta per le pari opportunità, è proprio il caso di dire.