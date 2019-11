Domani, martedì, a Fossano incontro in Sala Rossa con Marco Togni

Sarà in Sala Rossa domani, martedì 19 novembre, Marco Togni, il podista ligure che sta percorrendo 6000 km lungo lo Stivale in 259 giorni per contribuire all'opera di sensibilizzazione portata avanti dall'A.I.S.M., l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

Il Comune di Fossano ha accolto l'iniziativa ospitando l'arrivo di domani della tappa Savigliano Fossano e la partenza di mercoledì, quando Togni punterà verso Mondovì.

Un viaggio a tappe attraverso l'Italia che ha lo scopo di far conoscere a tutti questa malattia che ogni anno colpisce oltre 120 mila persone di cui molte di età inferiore ai 50 anni e promuovere diritti ed inclusione sociale delle persone ammalate di sclerosi. Togni, ingegnere 37enne Ligure, grande sportivo con la passione per il trekking, è partito lo scorso 17 marzo dal tristemente noto cantiere del Ponte Morandi di Genova per un viaggio di circa 6000 km e 259 giorni.