Lavori in corso a Caramagna Piemonte alla chiesa di San Biagio, alla biblioteca, nel quartiere Rovarino e in via Don Pignata

In questi ultimi giorni si stanno realizzando le ultime opere pubbliche a Caramagna Piemonte, che vanno a chiudere una serie di lavori programmati da tempo.

E’ stato realizzato e concluso il sagrato in pietra di Luserna della chiesa di San Biagio, con le barriere di protezione e due grandi vasi di arredo.

Prosegue l’opera di risanamento dei portici della biblioteca con il secondo lotto di lavori; in primavera verrà ritinteggiata tutta la facciata su via Ornato.

Nel quartiere Rovarino si stanno eseguendo i ripristini stradali in asfalto a conclusione della realizzazione dei nuovi marciapiedi, dell’illuminazione pubblica e della scogliera sul canale dove l’estate passata è stata realizzata anche la recinzione in legno.

Infine in via don Pignata si sta realizzando la nuova pavimentazione in ciottolo con le due guide in pietra di Luserna, dopo aver ripristinato gli scarichi dei pluviali dell’Arciconfraternita di Santa Croce e rafforzato la rete fognaria stradale con nuovi tombini per lo scarico delle acque meteoriche.

E’ stata realizzata anche l’illuminazione sulla parete della chiesa.

Molto soddisfatto il sindaco Maria Coppola che definisce queste opere un “abbellimento del centro storico che va a completare e continuare gli interventi sull’arredo urbano dei mesi scorsi”.

"Sono anche in partenza - dichiara il vicesindaco Marco Osella - i lavori sull’illuminazione pubblica, dopo l’iter di gara e l’affidamento definitivo dei lavori, che in due lotti finanziati dalla Regione, dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal cofinanziamento del Comune ammontano a circa 400000 euro. Si andranno a sostituire la quasi totalità delle luci comunali, partendo da tutte le frazioni, i vicoli e le vie principali del paese".