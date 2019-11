Moretta: Latterie Inalpi organizza il convegno su sensibilità e benessere in allevamento

Giovedì 21 novembre, dalle ore 8.30, presso il Centro Polifunzionale “Cascina San Giovanni" in via Martiri della Libertà, 12 a Moretta si terrà il convegno titolato “Sostenibilità e benessere in allevamento: come procedere per rispondere al cambiamento?” organizzato da Latterie Inalpi.

Il convegno, come evidenziato nel programma allegato, che toccherà i più importanti argomenti di attualità e vedrà l’intervento di qualificati e noti relatori, è rivolto ad allevatori e operatori tutti del settore lattiero-caseario, ma anche ai giornalisti di settore, perché possano approfondire e dare quindi un’informazione basata su dati certi e scientifici. Continua quindi l’impegno di Latterie Inalpi per offrire agli allevatori e a chiunque abbia a che fare con questo settore specifico, formazione e informazione.

Una strada aperta da tempo, per proseguire il cammino della sostenibilità degli allevamenti e del benessere animale, elementi importanti per rafforzare e migliorare quanto già si fa per l’ambiente e per la qualità del latte. Agli allevatori, al termine del convegno, sarà rilasciato un certificato di partecipazione.