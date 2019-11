Quarant’anni dopo "i bambini del mondo" arriva "Hotella Nutella": in California un albergo dedicato alla celebre crema spalmabile

Correvano l’anno 1979 quando sulle pagine di "Topolino" e "Il Giornalino" la celebre crema spalmabile a base di nocciola e cacao comparve con la campagna "Nutella e i bambini del mondo". Tra un’avventura di Paperino e una storia di Micromino e Piccolo Dente, per cinque anni, gli esotici volti di dodici bimbi provenienti da altrettanti Paesi del Mondo (dalla fredda Alaska Yuky..., dall'India misteriosa Gaytry..., dallo sconfinato Canada Naomy..., dall'immensa Russia Ivan..., dalla bella Svezia Ingrid..., dalla verde Scozia Steve..., dalla grande Cina Hwang..., dalla fiorita Austria Herbert..., dalla vivace America Jimmy..., dalla vecchia Inghilterra Lawrence..., dal magico Perù Juanito..., dalla suggestiva Arabia Ibrahim...) replicavano in idiomi sempre diversi un claim ("Nutella è buona") passato in qualche modo alla storia del marketing di casa nostra, suscitando nei piccoli lettori curiosità e, dalle parti di Alba, anche il piccolo orgoglio di sapere che un prodotto nato a pochi passi da noi era amato e apprezzato nei più remoti angoli del mondo.



Da allora sono trascorsi la bellezza di quarant’anni e da quella campagna innumerevoli sono seguite a celebrare l’albese Ferrero quale una delle aziende capaci di accompagnare i propri riusciti prodotti a iniziative commerciali sempre capaci di fare parlare e farsi notare. Al punto da accaparrarsi pure le simpatie di testimonial spesso non richiesti, come recentemente accaduto col discusso caso di un Matteo Salvini battezzato dai suoi critici come "Capitan Nutella", tale mesi addietro era stata la sua smania di rendere noto al mondo dei social il suo attaccamento a questo celebrato simbolo dell’italianità nel mondo.



Delle mille campagne partorite in casa Nutella l’ultima è quella appena annunciata da Ferrero Usa, che sempre attraverso i social ha annunciato una iniziativa volta a premiare i tre migliori video a tema inviati dai suoi numerosi appassionati d’oltreoceano.

Quale il premio riservato per loro? Un soggiorno di tre giorni e due notti da trascorrere all’"Hotella Nutella", un albergo tematico in via di allestimento nella Napa Valley, in California, e che rimarrà aperto per un solo weekend, dal 10 al 12 gennaio, col proposito appunto di premiare i consumatori più fedeli e originali del continente a stelle e strisce.

I tre concorrenti che in un video di 60 secondi sapranno meglio spiegare perché Nutella "rende le loro mattinate sempre speciali", saranno premiati con "esperienze creative uniche nel loro genere, con notevoli arbitri del gusto". Tra queste, una colazione con Geoffrey Zakarian, celebrity chef del canale Tv "Food Network", un brunch con Tanya Holland, altro personaggio televisivo e proprietaria del ristorante "Brown Sugar Kitchen", e una sessione di pancake art col gruppo di artisti Dancakes.