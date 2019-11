San Michele Mondovì ha celebrato i 115 anni della Società Operaia

Domenica 17 novembre San Michele Mondovì ha ospitato le celebrazioni per i 115 anni della Società Operaia di Mutuo Soccorso, avviati dalla Santa Messa in ricordo di tutti i soci defunti.

Successivamente alla cerimonia, si è tenuto un momento d'incontro, al quale hanno presenziato alcune autorità, fra le quali il presidente in carica della locale SOMS, Angelo Baudino , il sindaco, Domenico Michelotti , il consigliere della Fondazione CRC (ente che nel 2013 aveva erogato un contributo in favore dei lavori di ristrutturazione della sede sociale), Massimo Gula , e il presidente della Società Operaia di Cuneo, Sergio Levico .

Il consigliere comunale e segretario dell'associazione Ivana Garelli ha espresso il pensiero del sodalizio: "115 anni sono tanti. Questo significa che la Società Operaia fa parte della storia di San Michele e dei suoi abitanti ed è da sempre un punto di aggregazione che resiste allo scorrere del tempo e ai cambi generazionali. Pensando al futuro, ci fa coraggio che gli iscritti siano numerosi, in quanto il tesseramento annuale è puro ossigeno per darle continuità" .

"La nostra Società Operaia è un bene prezioso per tutta la comunità ed è importante tenerla viva - le ha fatto eco il primo cittadino Michelotti -. L'obiettivo di allora è lo stesso anche nei nostri giorni, sono solo cambiate le esigenze; ora non parliamo più di soccorso ai soci, ma di compagnia e calore umano di cui hanno particolarmente bisogno le persone, soprattutto quelle più anziane e sole. Chi viene alla Società trova questo: solidarietà e condivisione, intorno a un tavolo da gioco o al campo da bocce, per trascorrere in serenità e in buona compagnia un po' del proprio tempo. Da parte nostra e di tutto il paese, un sentito augurio di buon proseguimento ai soci, al Consiglio, e a Bruno e Maria, gli attuali gestori".