Savigliano contro la violenza sulle donne: gremito il Teatro Milanollo per la testimonianza di Barbara Bartalotti

Sono iniziate con l’importante testimonianza di Barbara Bartalotti, le iniziative saviglianesi in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Barbara, sopravvissuta alla violenza e all’ingiustizia, ha raccontato la sua storia davanti a un gremito Ridotto del Teatro Milanollo di Savigliano.

“La serata è stata molto partecipata - commenta l’assessore alla cultura Petra Senesi -. La storia di Barbara è molto impegnativa, ma forse proprio per questo ha saputo coinvolgere il pubblico, portandolo a riflettere sul tema dei diritti delle donne”.



Il programma di attività organizzato dalla Consulta per le Pari Opportunità del Comune di Savigliano, in collaborazione con l'Associazione Mai+Sole, proseguirà con altri appuntamenti fino a lunedì 25 novembre, quando si celebrerà ufficialmente la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne con la tradizionale manifestazione delle Scarpe Rosse:



domenica 24 novembre

ore 9.30 - corso De Gasperi incrocio Via Chicchignetto - Inaugurazione del giardino all’Avvocata Tina Lagostena Bassu

ore 10.50 – Palazzo Taffini, Via S. Andrea 53 - Concerti della Domenica – Aperitivi in Musica “Anime Nude” di Gioconda Marinelli e Angela Matassa (Le Nuvole Teatro) con B. Amodio e M. Iacobini (attrici), G. Pezzino (pianoforte) e U. Rosso (flauto) A cura Associazione Amici della Musica. Ingresso: € 7,00 (€ 5,00 ridotto UNItre) Informazioni: Amici della Musica 3355299411.



lunedì 25 novembre

ore 18 - piazza Santa Rosa “Scarpe Rosse” per accompagnare la marcia di tante donne assenti… per dire basta alla violenza perché il rosso possa essere anche il colore della gioia! In collaborazione con gli studenti dell’I.I.S. Cravetta-Marconi



“Abbiamo scelto di intitolare i giardini a Tina Lagosta Bassi perchè ha fatto molto per le donne - aggiunge Senesi - per noi era importante dedicare la targa non solo a una donna ma anche a una persona che ha fatto tanto per i nostri diritti, che ha combattuto per ottenerli, pensiamo solo all’apertura dei telefoni di ascolto o alla legge sullo stupro. Gli aperitivi in musica rappresentano un momento di spettacolo comunque di riflessione. Infine, fondamentale il coinvolgimento degli studenti dell’istituto Cravatta-Marconi all'iniziative delle Scarpe Rosse. Questi ragazzi giovani frequentano infatti la sezione ex Ipsia, composta per lo più da classi maschili, ed è quindi significativo sentir raccontare di tutela e rispetto di sé e per gli altri proprio da loro”.



Ricordiamo che nel corso del 2018, sono state più di 80 le donne uccise, nella maggior parte dei casi per mano di un marito, di un partner o di un ex incapace di accettare la fine di una relazione o la volontà della compagna di ricostruirsi una vita. La Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne è stata istituita nel 1999 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per invitare i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG a organizzare attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica in quel giorno.