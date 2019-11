Tempo di somme per l’Osservatorio Barriere Architettoniche: 3000 Euro per neuropsichiatria infantile e per il centro di riabilitazione visiva

È tempo di bilancio per l’Osservatorio Barriere Architettoniche, l’organo che, ogni anno, destina fondi comunali e della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano per l’abbattimento delle barriere architettoniche, sia quelle fisiche, sia quelle sociali.

Giovedì 14 ottobre sono stati presentati gli acquisti fatti da Neuropsichiatria Infantile e dal Centro di Riabilitazione Visiva con 3000 Euro che ogni anno la Fondazione Cassa di Risparmio mette a disposizione dell’OBA.

“Il contributo viene sempre diviso tra Neuropsichiatria e riabilitazione visiva. Per quanto ci riguarda abbiamo comprato del materiale extra che sarebbe molto difficile acquistare per le vie comuni dell’ASL. Si tratta di ausili per l’abbattimento delle barriere comunicative” ha illustrato Maria Teresa Gaveglio.

Nello specifico è proseguito il percorso di accessibilità del parco cittadino con la realizzazione e la stampa di una serie di tabelle comunicative. È stato inoltre acquistato del materiale low tech e dei libri delle scuole primarie dedicate a quei bambini che non riescono a usare la lettoscrittura oltre a giochi per la sala d’attesa e a nuove licenze per il software utilizzato in NPI.

“Oggi i bambini grazie a questi ausili riescono a partecipare attivamente alla didattica in classe. Un tempo fare inclusione era molto più complesso. Oggi la tecnologia aiuta” ha detto il direttore della Neuropsichiatria Infantile Franco Fioretto.

La tecnologia è stata anche al centro dell’illustrazione di quanto acquistato dal Centro di riabilitazione visiva: una telecamera che si monta sull’occhiale e comunica a voce con chi la indossa leggendo cartelli, riconoscendo fisionomie, facendo la scansione dei codici a barre dei prodotti illustrato da Marco Rosso.

Presenti alla conferenza alcuni membri dell’OBA, tra i quali il presidente Igor Calcagno, la vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano Federica Panero e l’assessore ai Servizi sociali Ivana Tolardo. Comune è stata la soddisfazione, oltre alla riconoscenza nei confronti della Fondazione CRF per il sostegno e dell’OBA per l’attività di monitoraggio e di abbattimento delle barriere.