Dopo l'ondata di furti, attivato a Vicoforte il primo gruppo di "controllo di vicinato"

Dopo l'ondata di furti che quasi un anno fa colpì il paese, ripetuti incontri con la polizia locale (non ultimo quello dello scorso 26 luglio) e il varo ufficiale dell'iniziativa (risalente al 21 agosto), a Vicoforte è stato costituito il primo gruppo di "controllo di vicinato", uno strumento di prevenzione della criminalità.

Esso consta di 25 persone e di un referente che funge da tramite fra la cittadinanza e le forze dell'ordine. "Siamo felici di aver traguardato questo obiettivo - dichiara il sindaco, Valter Roattino -. Chiaramente, non saranno consentite ronde di alcun tipo. L'unica mossa possibile sarà la chiamata al 112".

Gli obiettivi raggiungibili con questa soluzione? Il miglioramento della sicurezza pubblica, la creazione di una rete sociale con la partecipazione attiva dei cittadini, la sorveglianza delle aree interessate al progetto attraverso pochi e semplici passaggi e accorgimenti e, ovviamente, la collaborazione con le forze di polizia.

Il controllo di vicinato potrà essere applicato in una serie di abitazioni e di negozi, in un complesso residenziale, in una via, in una frazione, in una borgata.



Ricordiamo che è severamente vietato sostituirsi alle forze di polizia, intervenire attivamente in caso di reato, effettuare indagini sugli individui, pattugliare il territorio e creare falsi allarmismi.