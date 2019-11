Due giovani a processo per aver adescato una quattordicenne nella chat di Facebook

La madre aveva scoperto che la figlia quattordicenne messaggiava con due giovani. Conversazioni con contenuti di natura sessuale che avevano allarmato la donna. Un italiano residente a Massa Carrara e un marocchino residente in provincia di Rovigo, entrambi ventenni, sono a processo con l’accusa di adescamento di minorenni. Presunta vittima una studentessa, abitante in un paese del cuneese ,che all’epoca dei fatti aveva 14 anni.

In tribunale ha testimoniato il commissario che prestava servizio presso gli uffici della Polizia postale di Cuneo: “La signora si era accorta che la figlia aveva contatti tramite Messanger con tre uomini. Due di loro avevano comunicato alla ragazza il proprio numero di telefono. Le utenze risultarono intestate agli imputati”.

Nelle chat i ragazzi parlavano di argomenti esplicitamente sessuali. La ragazzina aveva inviato sue foto in costume da bagno, mentre i giovani le chiedevano di spingersi anche oltre.

In teoria per poter iscriversi al servizio di messaggeria di Facebook occorrerebbe avere compito 16 anni. La studentessa avrebbe usato un falso profilo dichiarando un’età anagrafica più alta di quella reale. Ma nelle chat con i ragazzi aveva rivelato di avere appena 14 anni.

Oggi la presunta vittima avrebbe dovuto presentarsi in tribunale per testimoniare, ma non è comparsa. Il giudice ha disposto l’accompagnamento coattivo per la prossima udienza fissata il 19 dicembre.