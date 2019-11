Il figlio dei vicini si ferì gravemente mentre si trovava sul suo trattore: agricoltore condannato per lesioni e omissione di soccorso

Ha subito sedici interventi, e “non tornerà mai più come prima”. Ovvero dal quel giorno dell’estate 2017 quando cadde dal trattore guidato dal vicino, un agricoltore del Saviglianese, che il tribunale di Cuneo ha riconosciuto colpevole di lesioni e omissione di soccorso, condannandolo complessivamente a 11 mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Vittima del tragico incidente è un ragazzo che all’epoca dei fatti aveva 14 anni. In aula ha testimoniato la madre: “Mio figlio era da lui tutti i giorni. Quel pomeriggio mi telefonò per dirmi che si era fatto male . Lo trovai nel campo mentre il vicino mi aveva suggerito di portarlo a casa e mettergli un cerotto, e invece lui stava morendo dissanguato”.

Secondo la ricostruzione dei periti dell’accusa, il ragazzo si sarebbe trovato dietro al guidatore, con i piedi appoggiati alle aste metalliche che collegano il trattore all’attrezzatura posteriore. Una manovra azzardata gli avrebbe provocato una sorta di ‘cesoiamento’ agli arti inferiori.

Per la donna il vicino avrebbe cercato di evitare di chiedere i soccorsi perché il vecchio trattore che guidava non era assicurato. L’ambulanza infatti fu chiamata da un altro vicino. L’imputato, con dichiarazioni spontanee ha voluto smentire: “Vidi che il piede sinistro del ragazzo era un po’ gonfio ma non sanguinava per niente. Fui io il primo a insistere perché venisse chiamato il 118”.

Sulla circostanza che il mezzo fosse o meno assicurato, l’agente della compagnia ha spiegato che la famiglia dell’agricoltore è coperta da una polizza multirischio per i rischi agricoli e per i danni causati a terzi: “Ma l’incidente è di una fattispecie inusuale perché il danno non si è verificato prettamente in rapporto a un’attività agricola. Si tratta dunque di una questione controversa”.

Il pm Davide Fontana ha parlato di una vicenda “surreale nei suoi sviluppi successivi all’incidente”: “Non mi era mai capitato di assistere, davanti a una scena così drammatica, a una tale negligenza: non doveva condurre il mezzo con a bordo una persona, a maggior ragione un ragazzino, e non si è nemmeno premurato di avvisarlo che stava azionando le leve dei raggi dell’attrezzatura posteriore. A fronte di un fatto così evidentemente grave, i soccorsi sono arrivati dopo molto tempo e non certo per volontà dell'imputato”.

“È indubbio che ci sia stata una sottovalutazione dei rischi, ma non accettiamo la patente di delinquenti” ha replicato l’avvocato Matteo Ponzio, difensore dell’imputato: “Tutti i soggetti intervenuti, compresa la madre, hanno sottovalutato la situazione e indugiato prima di chiedeere l’intervento dell’ambulanza. Non si può parlare di omissione di soccorso perché non c’è un dolo”.