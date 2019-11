Mortale a Vaglierano: scattano gli arresti per il 23enne di Priocca alla guida dell’auto finita fuori strada

Avrebbe avuto un tasso alcolemico "di molto superiore al limite consentito dalla legge" il 23enne di Priocca alla guida dell’auto che nella scorsa notte è finita fuori strada a Vaglierano, frazione di Asti, sulla strada che conduce a San Damiano d’Asti.

Nel sinistro (leggi anche qui) ha purtroppo perso la vita un amico del giovane, Dorel Breaban, 23enne di nazionalità romena residente a San Damiano d'Asti, per cui vani sono stati i soccorsi immediatamente prestati sul posto dall’emergenza sanitaria, mentre lo stesso guidatore e un terzo passeggero venivano portati al pronto soccorso di Asti in condizioni non gravi.



"Dagli accertamenti esperiti nell’immediatezza del fatto sul conducente – fa sapere ora la Questura astigiana, dopo che sul caso si erano rincorse voci non verificate per tutta la giornata –, è emerso che lo stesso avesse un tasso alcolemico di molto superiore al limite consentito dalla legge e, pertanto, nella giornata odierna è stato tratto in arresto dagli agenti del Distaccamento Polizia Stradale di Nizza Monferrato per la fattispecie di omicidio stradale".