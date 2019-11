Saluzzo, compra una cassetta di mele pagandola con una banconota da 100 euro falsa: a processo

“Mi aveva insospettito che non sapesse che tipo di mele voleva comprare”. E per sicurezza, aveva fotografato il numero di targa dell’uomo che per comprare una cassetta di mele, prezzo 15 euro, lo aveva pagato con una banconota da 100 euro, risultata falsa.

Oggi in tribunale a raccontare la vicenda risalente al novembre 2016 il titolare di un’azienda agricola di Saluzzo. A processo c’è B.E.M., di origine marocchina residente a Torino, con l’accusa di spendita di banconote false e truffa.

“Quando mi consegnò la banconota non mi accorsi che era fasulla”, ha spiegato l’agricoltore. “Ma per sicurezza andai in banca per farla esaminare. Dopo averla fatta passare due volte nell’apposita macchinetta per controllarla, mi confermarono che non era buona. Quel giorno nessun altro mi aveva pagato con 100 euro”.

Dopo la denuncia, i carabinieri della Stazione di Saluzzo partirono con le indagini. Grazie al numero di targa risalirono a B.E.M., il quale, sentito dai colleghi di Torino, dapprima cercò di sviare i sospetti su di lui dicendo che quel giorno aveva imprestato la sua auto ad un cugino. Poi dalla banca dati in uso alle forze dell’ordine risultò che l’imputato aveva precedenti sempre per spendita di banconote false.

La persona offesa, ha dichiarato al difensore che sarebbe disponibile a ritirare la querela nel caso B.E.M. lo risarcisse dei 100 euro.

Sentenza prevista il prossimo 21 novembre.