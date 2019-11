Coperture industriali in PVC: tutti i vantaggi per aziende e industrie

Nel settore dell’industria e della logistica disporre di spazi coperti per le attività è un requisito fondamentale. Reparti produttivi, magazzini, aree di carico/scarico hanno bisogno di protezione e adeguate coperture, ma spesso i costi e i tempi di realizzazione troppo lunghi fanno desistere le aziende dall’aumentare la superficie riparata.

La soluzione adottata da molte imprese è investire in coperture industriali in PVC, un’innovazione che può portare notevoli benefici in termini di risparmio di spazio, costi contenuti e versatilità nell’utilizzo. Sono anche conosciute come capannoni mobili, perché facili da smontare e realmente movimentabili (scorrevoli o richiudibili). Vediamo quali sono le caratteristiche costruttive e i vantaggi che possono portare alle aziende.

Coperture telonate: caratteristiche tecniche

Una copertura mobile industriale viene costruita su moduli standard, componenti in carpenteria metallica che vengono assemblati sul luogo di installazione. Il materiale più usato è l’acciaio strutturale, resistente e duraturo nel tempo. La lavorazione dell’acciaio può comunque cambiare a seconda dell’azienda produttrice. Per esempio, i tunnel mobili realizzati da Civert , azienda cuneese di capannoni in PVC attiva in tutta Italia, sono realizzati in acciaio zincato e verniciato con polveri epossidiche, un doppio trattamento unico nel settore.

Il rivestimento della copertura, come dice il nome stesso, è fatto da una trama in poliestere spalmata di PVC. Questo manto, impermeabile e anti UV, offre ottime garanzie contro maltempo e freddo ed è inoltre sottoposto a trattamento ignifugo per garantire la massima sicurezza. Spesso viene fornito di spessore variabile, a seconda del carico neve nella zona di installazione.

In molti casi, la base di questi tunnel amovibili è particolare: i piantoni possono infatti essere dotati di ruote in acciaio, che corrono entro guide antideragliamento. Il movimento è azionabile manualmente, oppure con un sistema automatico nel caso di coperture motorizzate (spesso di grosse dimensioni).

A seconda del movimento si distinguono tra capannoni scorrevoli, che possono traslare da una zona all’altra, retrattili, che possono ridurre il loro volume impacchettandosi, o le tettoie, che a differenza degli altri hanno i piantoni fissi a terra, ma sono smontabili o dotate di tetto copri scopri.

I vantaggi dei tunnel in PVC

Per un’azienda investire in tunnel in PVC con struttura in acciaio significa scegliere strutture versatili e flessibili. La loro progettazione gli permette di spostarsi o chiudersi, liberando lo spazio coperto quando non serve riparo. In più sono adatte a vari tipi di utilizzi: un magazzino mobile, un reparto di lavoro provvisorio, un’area coperta per lo scarico merci, un ricovero temporaneo per macchinari e così via.

I tempi di installazione, inoltre, sono veloci: i lavori di solito vengono conclusi nel giro di 60 giorni, e questo permette di avere una nuova copertura industriale subito pronta, senza grosse opere edili.

Ogni struttura in PVC, inoltre, si può personalizzare in base alle esigenze del cliente, a differenza dei capannoni prefabbricati.

Il committente può realizzare coperture telonate di varie dimensioni, permettendo di riparare e ottimizzare davvero qualsiasi area aziendale. Dall’installazione di un capannone in mezzo ad un piazzale, ai tunnel di collegamento tra fabbricati esistenti, a tettoie per gli spazi tra il capannone e la recinzione, le possibilità di applicazione delle coperture industriali in pvc sono davvero moltissime.

E’ inoltre possibile installare chiusure laterali ad hoc, porte pedonali e avvolgibili, feritoie di areazione, oltre a un arrangiamento estetico che si adatti alla propria azienda (colore del telo, frontalini, loghi e altro ancora).

Infine, il prezzo. Trattandosi di capannoni mobili in acciaio e PVC, i costi di investimento iniziale sono più contenuti rispetto ad altre alternative di copertura.