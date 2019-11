Un bagno accessibile a tutti

L’adattamento dell’ambiente per persone con mobilità ridotta (PMR) o anziani sta acquisendo sempre più importanza, giunto ad una maggiore coscienza rispetto a questa necessità. Le leggi sono sempre più precise in questo aspetto e le normative imposte raggiungono la maggior parte degli spazi pubblici, ma la difficoltà di solito è presente nelle case, spesso a causa della mancanza di informazioni.

Le occasioni in cui non si è al corrente delle varie alternative che, senza grandi ristrutturazioni, permettono di trasformare la casa in luogo più accessibile per le persone con difficoltà motorie sono innumerevoli. Altre volte, quando un rinnovo è indispensabile, non si conosce la possibilità di optare per le agevolazioni fiscali offerte dallo Stato. L’unica certezza è che è necessario tenerlo ben presente al momento di comprare o affittare un’abitazione, non solo pensando alle persone nate con questa condizione, ma anche agli anziani, in modo da prevenire possibili incidenti domestici.

La zona più suscettibile a questo tipo di adattamento all’interno di una casa è sicuramente il bagno. Secondo i dati sugli acquisti raccolti da habitium.it , un negozio online di articoli per la casa ed il bagno, un usuario su cinque compra almeno un articolo dalla sezione ‘ mobilità ridotta ’, all’interno della categoria ‘Bagno’.

Generalmente il bagno è la parte della casa dove avvengono la maggior parte degli incidenti domestici ed è proprio per questo motivo che le persone con necessità speciali abbiano bisogno di precauzioni aggiuntive.

Alcuni consigli utili al momento di trasformare il bagno in uno spazio accessibile a tutti:

Innanzitutto, occorrerebbe fare un’analisi delle necessità puntuali. In questo modo si può identificare se è sufficiente l’installazione di alcuni elementi in determinate zone, o se è necessaria una trasformazione drastica della stanza da bagno.

La prima analisi riguarda le porte. Si deve considerare, per esempio, che lo spazio sia sufficiente per l’accesso in sedia a rotelle. Se si utilizzano porte scorrevoli, i binari dovranno essere situati nella parte superiore, o ad incasso nel pavimento, per evitare impedimenti al passaggio.

Per l’apertura, meglio se verso l’esterno. In aggiunta si devono evitare le maniglie a pomello e preferire quelle di disegno ergonomico, di facile manipolazione con una sola mano o un’altra parte del corpo. Anche il lucchetto deve essere collocato ad un’altezza ragionevole, con il logico fine di dare privacy ed indipendenza a tutti.

Una volta dentro alla stanza da bagno, l’ideale sarebbe disporre di uno spazio libero che permetta realizzare un giro di 120 cm di diametro e che sia ben illuminato. A questo punto, ci si concentrerà sul resto degli elementi e dettagli:

Pavimento: Deve essere antiscivolo, sia da asciutto che da bagnato e possibilmente, fare il maggior contrasto possibile con le pareti.

Lavabo: È importante che si possa utilizzare frontalmente e che stia approssimativamente a 80 cm dal suolo. Meglio se sospeso in modo da lasciare spazio libero nella parte sottostante (minimo 65 cm) per facilitare l’accesso.

Vaso WC: Il più adeguato è quello sospeso a parete, per poterlo installare all’altezza necessaria. Inoltre, esistono accessori che alzano la seduta, per adattare la tazza alle necessità concrete.

Piatto doccia e vasca: Ovviamente una vasca tradizionale non è una buona opzione quando si tratta di mobilità ridotta. Si può installare una vasca speciale o optare per un piatto doccia al quale si possa accedere lateralmente.

Box doccia: Nel caso in cui si voglia installarne uno, deve essere del tipo adeguato. Il vetro deve essere di sicurezza e la porta a battente, con apertura sia dall’interno che dall’esterno.

Accessori: Un’altra forma di incrementare maggiormente la sicurezza nel nostro bagno è quella di installare barre d’appoggio e sedili speciali per doccia e vasca da bagno. Inoltre, i portasciugamani, portarotoli e portasapone devono essere installati ad un’altezza massima di 120 cm.

Rubinetteria: È necessario assicurarsi che l’altezza a cui viene installata sia adeguata. In aggiunta, è consigliabile scegliere rubinetti monocomando e termostatici.

Per quanto riguarda lo stile, non bisogna pensare in un bagno adattato per PMR come in qualcosa di antiestetico: design e funzionalità non sono due parole contrarie.

Tutti questi dettagli possono risultare estenuanti, ma sono realmente necessari al momento di garantire sicurezza e benessere anche a chi gode di minor mobilità.

Questo articolo può essere utilizzato come checklist per eseguire un’autovalutazione della propria stanza da bagno e realizzare i cambiamenti che si ritengono opportuni.