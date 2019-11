Aperte le iscrizioni per la 2° edizione del concorso per cantautori della Fondazione Fossano Musica

Torna a Fossano “Una vita da CantAutore”, concorso organizzato dalla Fondazione Fossano Musica con il patrocinio del Comune di Fossano, della Regione Piemonte e della Provincia di Cuneo.

Sei un Cantautore? Hai scritto delle canzoni o sei coautore? Se vuoi avere uno spazio per la tua musica, un vero confronto, una possibilità di crescita, un momento di condivisione, allora il concorso “FFM-Una vita da CantAutore” fa al caso tuo.

Il successo della prima edizione ha spinto la Fondazione Fossano Musica ad arricchire il programma di due nuove categorie: “Una vita da cantautore off” e un premio speciale messo in palio da “Radio Alba”.

Possono iscriversi al concorso singoli cantautori o formazioni di massimo 3 elementi residenti in Italia. Per quanto riguarda, invece, “Una vita da Cantautore OFF”, possono aderire cantautori che si avvalgono di basi musicali, aprendo così le porte a una scrittura più moderna.

È possibile iscriversi al concorso entro il 31/12/2019 e la finale, con l’esibizione di tutti i brani ammessi, si terrà il 25 e 26 gennaio prossimi, quando saranno anche proclamati i vincitori.

“Una vita da cantautore” prevede la premiazione dei primi 3 classificati rispettivamente con 500, 400 e 300 Euro. È inoltre previsto un premio del pubblico (100 Euro), un premio per il miglior testo (100 Euro), per la migliore interpretazione (100 Euro) e un premio originalità (100 Euro). “Una vita da cantautore OFF” prevede invece un premio di 250 Euro per il vincitore.

Durante le finali, inoltre, in sala sarà presente un responsabile dell’emittente radiofonica “Radio Alba”, il quale assisterà alle esibizioni e selezionerà un brano da premiare. Il premio consiste nel passaggio in radio del brano per una settimana e in un’intervista. Il vincitore sarà scelto tra tutti i partecipanti sia alla categoria cantautori che a cantautori off.

Il regolamento completo e i moduli di iscrizione sono disponibili al link: https://www.imbaravalle.it/eventi/post?p=5596.

Per restare aggiornati sul concorso “Una vita da cantautore”: https://www.facebook.com/Una-Vita-da-Cantautore-103160761139725/

https://www.facebook.com/Una-Vita-da-Cantautore-103160761139725/