Grande attesa per il primo "Cuneo Christmas Party"

Cuneo Christmas Party 2019

Domenica 1 dicembre 2019 si terrà la prima edizione di Cuneo Christmas Party, manifestazione organizzata da Il Podio Sport, Open Baladin Cuneo, Associazione Comitato Cuneo Illuminata, We Cuneo e Atletica Roata Chiusani, con il patrocinio del Comune di Cuneo.

Una giornata di festa in attesa del Natale, adatta alle famiglie, all'insegna di sport, musica e divertimento.

Di seguito il programma della giornata:

•ore 16,30: ritrovo concorrenti in Piazza Foro Boario, a Cuneo, presso l'Open Baladin;

•ore 17,00: Corsa non competitiva "Il Podio Run - Cuneo Christmas Party" con percorso di 6 Km per le strade del centro cittadino;

•ore 18,45 circa: termine manifestazione

• ore 19.00 - BALADANCE - Cena a Buffet + DJSet presso Open Baladin Cuneo

Pacco gara (garantito per i primi 300 iscritti) con bottiglia di birra Open Baladin Cuneo personalizzata CCP, cappello Babbo natale personalizzato CCP, lampada Cuneo Illuminata e gadget ASICS.

Percorso "Il Podio Run - Cuneo Christmas Party"

Partenza da Piazza Foro Boario, in direzione di Via Pascal e Piazza Galimberti. Da piazza Galimberti si corre in direzione Via Franco Andrea Bonelli fino all'intersezione con il Lungo Gesso Giovanni XXIII; svolta a destra fino all'incrocio con corso Guglielmo Marconi. Si prosegue sul controviale pedonale di viale Angeli fino a corso Brunet. Da corso Brunet si prosegue sul viale degli Angeli (sulla carreggiata riservata alle auto, in quanto chiusa per isola pedonale) fino in prossimità dei giardini Lalla Romano, dove si trova il giro di boa. Il ritorno è previsto sul controviale pedonale di viale Angeli lato numeri civici dispari fino all'incrocio con corso Guglielmo Marconi. Si prosegue sul Lungo Gesso Giovanni XXIII utilizzando il marciapiede, fino all'incrocio con via Bonelli. Si svolta a sinistra e si percorre via Bonelli, piazza Galimberti e via Pascal, fino a piazza Foro Boario, termine del percorso.