Torna a Trinità la “Fiera dei Pocio e dei Bigat”: una settimana di festa e tradizione

È tempo di “Fiera dei Pocio e dei Bigat” a Trinità. La manifestazione, che celebra le nespole, frutto povero introdotto in Piemonte grazie ai Romani, e i bachi da seta, in passato ampiamente allevati nelle campagne piemontesi, ha preso avvio sabato 16 novembre con l’inaugurazione, in biblioteca, della mostra di pittura di Elena Gentinetta.

Martedì 19 novembre, presso il ristorante “Corona d’Italia” alle ore 20, ci sarà “La battuta anticipata – cucina e arte” a cura dei Discepoli Escoffier. Mercoledì 20 novembre, in biblioteca alle ore 21, si terrà una “Dolcissima serata” a cura di Sapore di Pane, mentre giovedì 21 novembre, sempre alle 21 in biblioteca, ci sarà il concerto degli After Carma.

Venerdì 22 novembre, alle ore 20, il Salone del Castello Conti Costa si trasformerà in una scena del crimine con “A cena con l’assassino” a cura della Pro Loco.

Sabato 23 novembre, alle ore 15.30, ci sarà l’inaugurazione formale della 15° Fera dij Pocio e dij Bigat e del nuovo centro polivalente di via Cavallina. In quell’occasione sarà consegnato il Pocio d’Or e saranno ringraziati tutti gli ex commercianti e gli artigiani trinitesi. La cerimonia sarà seguita da un rinfresco a cura dell’Istiuto CNOS di Savigliano. Alle ore 21, nel salone delle Feste del Castello ContiCosta, ci sarà November Fest, serata organizzata dalla Consulta Giovani.

Domenica 24 novembre la festa entrerà nel vivo già a partire dalle ore 9 con “L’vej mercà ‘d Trinità” in piazza Conte Costa con degustazioni varie, musica, allegria, divertimento per grandi e piccini.

In piazza Umberto I ci sarà l’arte di strada con i Madonnari di Bergamo, la scultura con la motosega di Sergio Sciandra, la scuola di scultura a cura dell’associazione Nusech Dr Kyè, la scuola antichi mestieri di Salmour, l’esposizione dei progetti Laboratorio di Trinità – Aiutiamoli a crescere onlus, lo svuota solai dei bimbi trinitesi, lo stand dei creatori d’ingegno, le novità dei complementi di Arredo del Mobilificio Gallo. In biblioteca, a partire dalle ore 9, sarà possibile visitare la mostra di pittura di Elena Gentinetta, la mostra dei presepi di Tamara Cabella, il baco e la sua storia con i bachi da seta dei coniugi Viada, il viaggio nel baco da seta di Dutto di Fossano, sul filo della seta del museo di Racconigi.

Al parco Allea alle ore 9 inizierà l’esposizione dei trattori d’epoca a cura di Alessandro Panero e Carlo Costamagna¸mentre alle ore 15 ci sarà la dimostrazione della trebiatura del mais.

In piazza Caduti senza Croce, a partire dalle ore 9, il gruppo alpini distribuirà vin brulè, caldarroste, panini e bagna caoda, mentre Trinità solidale proporrà dolci al pocio e la cupeta.

Alle ore 10, in bocciofila, si disputerà la 7° edizione del “Campionato di Battuta al Coltello… nel Castello” in collaborazione con il Consorzio Tutela della Razza Piemontese Coalvi, Dario Perucca e i discepoli di Escoffier, oltre alla “Degustazione No Stop” di carne battuta al coltello a cura dei “Discepoli di Escoffier. La premiazione dei vincitori sarà alle ore 10.30 e alle 12 ci sarà il pranzo degustazione a cura della Pro Loco di Trinità.

Per tutta la giornata di domenica nelle vie del paese ci saranno trucca bimbi, artisti di strada e l’associazione Spettacolo Senza Mura che presenterà uno spettacolo a sorpresa.