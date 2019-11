Tutto pronto per la "Festa degli alberi" al Centro diurno "L'Alveare" di Mondovì

Il Comizio Agrario di Mondovì fu tra le prime istituzioni che in Piemonte accolsero l’invito del Ministro della Pubblica Istruzione Guido Baccelli a celebrare la Festa degli Alberi, festa che fu istituita dallo stesso Baccelli nel 1898.

Nel 1902, quindi, a Mondovì si celebrò tale festa sottolineando l’importanza degli alberi per la salute pubblica e per l’economia di un Paese.

Nel 2017 il Comizio Agrario monregalese in occasione del 150° anniversario della sua costituzione ha voluto riprendere questa sua tradizionale attività, decidendo ogni anno il luogo per la celebrazione.

Quest’anno il Comizio Agrario, in collaborazione con il Centro diurno "L'Alveare" del CSSM, la Cooperativa Caracol e con il Patrocinio della Città di Mondovì, organizza la Festa degli alberi presso la sede del Centro "L'Alveare" in corso Milano n. 36 in Mondovì.

L’evento si terrà giovedì 21 novembre 2019 a partire dalle ore 9,30.

La festa è finalizzata sia a far prendere coscienza alle persone dell'importanza degli alberi per il nostro ecosistema, sia a donare ulteriore socializzazione agli ospiti dell'Alveare, sia, infine, a porre l'attenzione su una zona, quella industriale, che ha importanti potenzialità per migliorare il proprio aspetto con alberate, siepi e giardini.

Programma: alle 9.30 Accoglienza; all 10.30 interventi degli studenti dell'Istituto Tecnico Agrario intorno agli alberi e alla loro funzione regolatrice della qualità dell'aria e del clima, a seguire altri interventi; alle 12 visita al Centro e ai lavori degli ospiti dell'Alveare; alle 12.30 aperipranzo; alle 14.15 performance sul tema degli alberi della Scuola Primaria di Borgo Aragno di Mondovì; alle 14.45 messa a dimora di alcune piante.

La "Festa degli alberi", come dice il nome stesso, è una festa, un momento gioioso di riflessione e di presa di coscienza dell'importanza di essere protagonisti nella difesa e promozione di uno sviluppo sostenibile, partendo proprio dalla difesa e promozione della salubrità e bellezza dei luoghi in cui viviamo la nostra quotidianità. La Festa è aperta, gratuitamente, a tutti.