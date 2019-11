L’affascinante viaggio di una goccia d’acqua nel cuore delle Alpi Cuneesi: conferenza Pro Natura a Cuneo

"L’affascinante viaggio di una goccia d’acqua nel cuore delle Alpi Cuneesi".

E' il titolo di una conferenza organizzata da Pro Natura a Cuneo. Appuntamento mercoledì 20 novembre, alle ore 21, presso il Cinema Monviso in via XX Settembre. Relatore è il prof. Bartolomeo Vigna del Politecnico di Torino.

Parlerà dei risultati di un’indagine sperimentale che il Politecnico, da anni, porta avanti, in particolare nelle valli monregalesi, per scoprire il percorso dell’acqua all’interno della Terra. Verrà anche proiettato un documentario, in prima assoluta, realizzato da Bartolomeo Vigna con Alessandro Ingaria. Ingresso libero