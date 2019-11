All'Open Baladin Cuneo show cooking con un vero artista del gelato, il trapanese Maurizio Liparoti

Ritorna l’appuntamento del giovedì dalle 18 alle 20 con Show cooking ad Open Baladin Cuneo. Questo giovedì 21 novembre dalla Sicilia ed esattamente da Trapani sarà con noi Maurizio Liparoti della gelateria “I ricercatori del Gusto”.

Lui sceglie personalmente i produttori locali delle materie prime e della frutta, selezionando i presidi slow food e trasforma le materie prime in impareggiabili granite e gelati dai gusti unici. Qualche esempio? Il gelsomino, il pistacchio do.p. ed ancora il cioccolato fondente a base di cioccolato venezuelano “Sur del lago”.

Ogni giorno gusti diversi, in base alle materie prime del periodo. Maurizio Liparoti ha davvero sfidato sé stesso, in un percorso di assoluta eccellenza e la sua clientela gli da ragione, al di là delle mode. Anche la stampa specializzata si è accorta di lui dando alla sua gelateria una valutazione che la vede tra le prime 10 a livello nazionale. Un evento come sempre gratuito su prenotazione allo 0171-489199 I posti sono limitati.