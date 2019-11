Importante riconoscimento per il Liceo Arimondi di Savigliano

Nei giorni di giovedì e venerdì il Liceo Arimondi è stato più volte citato ed i suoi studenti intervistati ai tg Rai nazionali e regionali.

Il motivo di tanto interesse? Un primo premio ottenuto da un elaborato del Laboratorio di Diritto tenuto dai professori Casasole e Turco.

Il 14 novembre, infatti, nella Sala Aldo Moro del Ministero dell'Istruzione una rappresentanza degli studenti è risultata prima classificata al Concorso Rileggiamo l'art. 3 della Costituzione, indetto dal Miur, dai Costituzionalisti, dall'Ordine nazionale dei giornalisti. Il bando chiedeva di commentare l'art. 3 in 2000 battute, soffermandosi in modo particolare sul problema dell'analfabetismo funzionale e di ritorno come limite al principio di uguaglianza.

Gli studenti arimondini, dopo aver analizzato le radici dell'articolo 3, leggendo i relativi verbali dell’Assemblea Costituente, e discusso su vari materiali, hanno deciso di far "parlare" l'art. 3 in prima persona per permettergli di farsi conoscere da tutti.

Il Laboratorio di Diritto è una proposta che il Liceo fa a tutti i suoi studenti, a cadenza settimanale e partecipazione facoltativa, nel quale vengono approfonditi i temi giuridici arricchiti con riflessioni di carattere filosofico, e costituisce uno spazio aperto di riflessione e discussione, in modo particolare sulla Costituzione e i Diritti Umani. Le sue attività proseguono anche nel corrente anno scolastico e tra i progetti più interessanti per il futuro c’è la partecipazione (per il secondo anno) al viaggio della Nave della Legalità a maggio 2020.