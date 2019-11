L’istituto comprensivo di Bene Vagienna tra orientamento, orti in condotta ed esperienze curriculari

Progetto Continuità Scuola Infanzia e Primaria di Salmour

Con la sua apertura straordinaria la “Ludoteca Le Bolle” ha riunito i bambini della scuola Primaria e della scuola dell’Infanzia di Salmour, per andare a raccogliere le castagne nei boschi intorno. Nonostante la giornata piovosa sono state raccolte più di 10 chili di castagne. Durante la piacevole giornata, i nonni volontari e le mamme hanno preparato le caldarroste e offerto un tè caldo ad alunni e insegnanti.

Orti in condotta per l’Infanzia di Trinità

La scuola dell’Infanzia di Trinità ha partecipato, nei giorni scorsi, alla festa degli Orti in condotta promossa da Slow Food. “L’iniziativa è stata promossa - hanno spiegato le maestre - nell’ottica di assumerci degli impegni concreti per salvare la nostra Terra. Per questo, con i bambini, ci siamo dati un obiettivo, ovvero risparmiare l’acqua, un bene prezioso che, se continuiamo a sprecare, un giorno si esaurirà. Abbiamo concordato quattro strategie da seguire ogni giorno: ci laviamo le mani usando poca acqua (contiamo fino a 5) e usiamo poco sapone, per fare meno schiuma (per non far morire i pesci); per bere, non riempiamo tutto il bicchiere ma mettiamo poca acqua e la beviamo senza sprechi. Infine, ogni giorno un bambino sarà nominato “controllore dell’acqua” per verificare, dopo il passaggio in bagno, che non ci siano rubinetti che gocciolano. Inoltre qualcuno ha notato che, mentre in bagno si beve l’acqua del rubinetto, a pranzo viene servita l’acqua nelle bottiglie di plastica che ogni giorno si buttano”. Ed è in quest’ottica di risparmio di risorse che i sono stati invitati a scuola, l’11 novembre, i responsabili Slow Food e la responsabile della ditta Camst, addetta alla refezione scolastica, che ha regalato delle colorate caraffe col coperchio, che ogni giorno verranno utilizzate a mensa. I bambini hanno infine ricevuto le medaglie degli eroi del risparmio dell’acqua, che ricorderà loro di mantener fede agli impegni assunti per la salvaguardia del pianeta.

Orientiamoci perbene: scegliere il proprio futuro in modo consapevole

Nei locali della scuola secondaria di Bene Vagienna, mercoledì 13 novembre, si è svolta la manifestazione Orientiamo Per Bene, prima edizione del Salone dell'orientamento, a cui hanno partecipato molte scuole della provincia di Cuneo. Ai docenti di Licei, Istituti tecnici e Professionali venuti da Alba, Bra, Ceva e Ormea, Cuneo, Fossano, Mondovì e Savigliano è stata data la possibilità di presentare la loro vasta offerta formativa.

A coordinare l'iniziativa è stata Giovanna D'Agostaro, insegnante di Lettere: «A gennaio partiranno le iscrizioni alle scuole superiori; speriamo che questa e le altre iniziative di orientamento servano agli allievi per conoscersi di più e scegliere la scuola superiore in modo consapevole». La Dirigente Lorella Sartirano, che ha inaugurato il Salone e promosso l'idea, ha spiegato: «La scelta della scuola superiore è un un'appuntamento importante per la vita dei nostri ragazzi; per la prima volta la nostra scuola ha ospitato diciotto istituti superiori della provincia per offrire alle famiglie e ai ragazzi delle classi della terza media un'opportunità per una scelta consapevole di studio e di futuro professionale. Ringrazio tutto il mio staff, i collaboratori scolastici, la professoressa Sonia Fracchia e, in modo particolare la professoressa Giovanna D'Agostaro, per il lavoro di preparazione e la buona riuscita dell'iniziativa». Un’idea che ha colto nel segno vista la presenza di tanti genitori e alunni, che hanno potuto apprezzare l'evento, mostrando interesse e partecipazione.

Scrittori in città: Le Medie di Bene Vagienna presenti all’appuntamento cuneese

Due giorni per apprezzare l’opportunità culturale offerta ogni anno dalla kermesse cuneese che ospita, nel consueto appuntamento con Scrittori in città, interessanti dibattiti con gli scrittori e il loro pubblico. Giovedì 14 è stato il turno delle tre classi seconde, che accompagnate dalle docenti di Lettere, Stefania Garella, Cristina Bianco e Samantha Viva, hanno incontrato Viviana Mazza, giornalista di Esteri del Corriere della Sera, per sentire dal vivo le emozioni racchiuse in Guerrieri di Sogni, una raccolta di interviste, in giro per il mondo, i cui protagonisti sono proprio ragazzi e ragazze che hanno combattuto per un’ideale o hanno cercato la normalità in contesti politici difficili o all’interno di conflitti razziali o religiosi. Venerdì 15 novembre, invece, i ragazzi delle classi prime hanno incontrato la giovanissima Fiore Mani, autrice di Jack Bennet e la chiave di tutte le cose, romanzo fantastico che vede come protagonista un ragazzo di 10 anni alle prese con diverse avventure e problemi da risolvere. Le terze hanno, nella stessa giornata, partecipato all’incontro con Beatrice Masini e Fabian Negrin, autrice e illustratore del libro Le amiche che vorresti e dove trovarle.

Gli allievi di Bene Vagienna sono arrivati preparati, dopo aver letto in classe il libro con le loro insegnanti e aver prodotto dei lavori sull'opera e sui personaggi del testo.

Tante sono state le domande e le curiosità rivolte agli autori, mentre i piccoli lettori delle prime sono anche riusciti a partecipare, grazie alle dimensioni più ridotte della sala, ad un’emozionante firmacopie. Gli incontri hanno stimolato fantasia e curiosità dei ragazzi, che attraverso questi momenti formativi, diventano lettori sempre più consapevoli e interessati.