Bra, ricordando Oberto Gili tra sport e solidarietà

Una giornata da ricordare per tanti motivi. Il 4° Memorial Oberto Gili, che si è svolto presso i campi della Sportgente di Bra, ha coagulato sport, divertimento e solidarietà come capita ormai da quattro anni.

Una settantina di giocatori, tra cui due squadre provenienti da Asti con il desiderio di contribuire alla donazione per la ricerca, hanno dato vita a partite di calcetto molto combattute, per la gioia del pubblico intervenuto numeroso. Uno spirito di amicizia e generosità che non appartiene solo a domenica 29 settembre, ma che vale ogni giorno.