Cuneo: un nuovo punto allattamento al Museo Civico

Mercoledì 27 novembre, alle ore 11.00, presso il Complesso Monumentale di San Francesco – Museo Civico di Cuneo, e grazie alla fattiva collaborazione dell’ufficio Pari opportunità, verrà inaugurato il nuovo Punto Allattamento, un ambiente totalmente dedicato alle neomamme con i loro bambini e situato nel percorso al primo piano dell’istituzione museale.

Sara presente all’evento anche il professor Claudio Fabris, referente di vivere ONLUS, coordinamento nazionale delle associazioni per la neonatologia.

L’iniziativa cuneese rientra nel progetto “Piemonte family friendly”, avviato grazie al contributo del Consiglio regionale del Piemonte e finalizzato a creare, all’interno di spazi pubblici nei Comuni piemontesi, luoghi riservati e protetti dedicati all’allattamento, nutrimento, igiene del bebè e un’area gioco per i bimbi più grandi.

Il progetto vede la collaborazione della Consulta delle Elette e della Consulta femminile, con il Coordinamento nazionale Vivere Onlus e intende sensibilizzare le istituzioni verso le esigenze della famiglia, intesa nel senso più ampio del termine, affinché, nelle grandi città e nei piccoli centri, si possano moltiplicare i luoghi “a misura di bambino”, facilitandone la mobilità e la possibilità di fruire pienamente dei servizi sul territorio.

«Dopo l’adesione convinta al progetto Nati con la Cultura e l’ufficializzazione ad ottobre del “Tavolo di Alleanze per la Prima Infanzia”, - affermano Cristina Clerico, Assessora alla Cultura e Pari Opportunità, e Franca Giordano, Assessora ai Servizi Educativi e Iniziative per il ben-essere - la scelta di destinare uno spazio dedicato all’allattamento all’interno del museo costituisce un’ulteriore tappa del percorso intrapreso da questa Amministrazione e volto al riconoscimento del legame inscindibile fra Cultura, Prima Infanzia e Accessibilità, come condizione indispensabile alla creazione di cittadinanza attiva».

Il punto allattamento sarà attivo e funzionante a partire dal 22 novembre e aperto al pubblico negli orari di apertura del museo: dal martedì alla domenica, dalle 15.30 alle 18.30.

Per ulteriori informazioni: Complesso monumentale di San Francesco – Museo Civico di Cuneo: 0171.634175; museo@comune.cuneo.it