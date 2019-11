Grande partecipazione delle donne di Magliano Alpi al progetto di Viva Vittoria, che riempirà piazza Galimberti di coperte colorate

Sono stati tantissimi i “quadrotti” realizzati a maglia o all'uncinetto che le donne di Magliano Alpi hanno confezionato in poco tempo, lavorando velocemente con colori a tinta unita o con combinazione di più tonalità, utilizzando svariate tecniche sempre con notevole estro e maestria.

Finora i “quadrotti” 50x50 cm prodotti sono stati centotrentasei: ad ognuno è stato applicato un piccolo anello come simbolo del legame e del sostegno che ogni donna sente di avere nei confronti delle vittime di violenza. Quattro quadrotti cuciti insieme andranno a formare tantissime coperte grandi ognuna un metro quadrato che, a migliaia, andranno a coprire Piazza Galimberti a Cuneo il 23 e 24 novembre, giornate per la senzibilizzazione contro la violenza sulle donne.

Le coperte realizzate si potranno ammirare ed acquistare per sostenere tutte le iniziative che aiuteranno le donne in difficoltà .

L'iniziativa “Viva Vittoria” ha riscontrato in paese una notevole adesione: un doveroso ringraziamento va a Maria Pia Rossi, promotrice dell'idea, accolta inizialmente dalle donne dell'Associazione “L'anello forte” e poi da un numero via via crescente di signore maglianesi che con entusiasmo, “armate” di ferri e uncinetto, hanno creato veri e propri piccoli “capolavori”.

Hanno partecipato all'iniziativa: Ambrosio Margherita, Bailo Giovanna, Battistel Mimma, Bertolino Laura, Bertone Wilma, Borghese Luciana, Danna Eliana, Desmero Anna Maria, Dudo Valentina, Ferrua Ornella, Frisio Erminia, Lombardo Giusi, Isaia Silvana, Loser Sandra, Mondino Enrica, Negro Antonella, Occelli Rita, Peirano Naomi, Perucca Magda, Raineri Franca, Regis Vittoria, Rossi Margherita, Rossi Maria Pia, Ruatto Francesca, Tealdi Giovanna, Tomatis Franca, Trombetta Fernanda, Trombetta Marisa, Viara Elvira, Viglietti Anna Maria, Vinai Piera, Viotto Caterina, Zecchino Anna. A tutte un sincero ringraziamento!