Mercoledì 20 novembre torna anche a Saluzzo l’iniziativa “In farmacia per i bambini”

Si terrà mercoledì 20 novembre, nelle farmacie di tutta Italia, la giornata promossa e organizzata dalla fondazione Francesca Rava dedicata all’iniziativa “In farmacia per i bambini”.

Ancora una volta anche la cittadina di Saluzzo sarà protagonista grazie a tre farmacie che hanno aderito a questo prezioso progetto in collaborazione con il Centro di Aiuto alla Vita.

Per tutta la giornata, negli orari di apertura delle farmacie San Chiaffredo (via della Resistenza, 16), San Martino (corso Piemonte, e San Giuseppe (via Bagni, 1/E), insieme ai titolari saranno presenti i nostri volontari per presentare l’iniziativa, condividere la lista di prodotti utili e raccogliere quanto ciascuno deciderà di donare, certo che verrà utilizzato per aiutare le nostre mamme e i loro bambini.

"A nome di tutti i volontari del Centro saluzzese vorrei ringraziare sin da ora i responsabili delle farmacie che ancora una volta hanno deciso di accoglierci per questa giornata e tutti coloro che ci aiuteranno, in qualunque modo, a costruire un aiuto sempre più concreto per chi è in difficoltà", le parole del presidente del CAV Marina Salvai.