Le performer cuneesi Elena di Trani e Lisa Mozzone seconde al contest nazionale “Miss & Mr Pole Dance Italia”

Ancora una medaglia per le amiche performer cuneesi Elena di Trani e Lisa Mozzone. Sono arrivate seconde, categoria professional, al contest di pole dance “Miss & Mr Pole Dance Italia”.

L'evento si è svolto domenica 17 novembre a Marano sul Panaro, in provincia di Modena. Si tratta di una competizione performativa riservata esclusivamente a performers italiani che hanno ottenuto un podio in tutte le gare svolte nel 2019.

Elena di Trani ha 32 anni e abita a Verzuolo. È insegnante, ballerina e performer, ha lavorato per diverse compagnie e agenzie con date in tutta Italia. Nel 2016 ha preso il diploma nazionale istruttori Pole dance riconosciuto dal CONI e insegna anche cerchio.

Lisa Mozzone ha 29 anni e abita ad Alba. Lì insegna. È ballerina e performer e anche lei è iscritta all'albo nazionale istruttori di pole dance.

Elena affida la sua felicità ai social: “Sei mesi non facili per creare questa coreografia in cui abbiamo creduto molto fin dall’inizio e che abbiamo cercato di fare più nostra possibile! Grazie alla mia sister Lisa. Ballare con te è una sensazione indescrivibile. Grazie a tutti i giudici e alla splendida organizzazione di Erika Esposito come sempre super”.